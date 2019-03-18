林堉璘宏泰公益信託捐自動心肺復甦機給中南部7縣市

2019-03-18 22:19

〔記者王俊忠／台南報導〕高品質心肺復甦術是到醫院前緊急救護重要的一環，但像台灣中南部縣市幅員遼闊，有時救護勤務地處偏鄉，致救護人員執行到院前緊急救護費時甚多。公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金在去年底捐贈全台部分縣市共100部自動心肺復甦機（LUCAS），其中25部捐給南部7縣市，今天在南市消防局聯合捐贈，盼這批LUCAS成為救護人員最有力的後盾。

林堉璘宏泰公益信託於2017年捐贈包含離島及空軍海鷗部隊在內等全台共157部自動心肺復甦機，至2018年底已讓1萬4082位消防員接受相關教育訓練，機器使用次數超過2000次，並讓766人次患者到院前恢復呼吸心跳。

有鑑於機器發揮功效，林堉璘宏泰公益信託去年再調查全國各縣市需求，再次捐贈100部自動心肺復甦機，南部縣市獲贈數量分別為台南市（10部）、高雄市（5部）、嘉義市（3部）、雲林縣（2部）、屏東縣 （3部）、台東縣（1部）及澎湖縣（1部）等共25部，供南部七縣市消防局執行到院前緊急救護使用。

林堉璘宏泰公益信託是宏泰企業機構創辦人林堉璘於2015年成立，成立目的包括幫助有志學子、推廣教育，慈善救助及醫療研究等，除了捐贈自動心肺復甦機，林堉璘宏泰公益信託迄今在教育、醫療研究、急難救助等各方面已捐助超過5億元台幣；除了捐助，更重視定期追蹤效益，希望每一次都能捐在最需要幫助的地方。

林堉璘宏泰公益信託表示，公益基金不會停下腳步，只要社會上還有他們關注的需求，就表示公益基金還有繼續付出的空間，只要能力所及，就會持續做對台灣好的事。

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