為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新北分署拍賣連棟建物6戶 2女3546萬得標想當「包租婆」養老

    新北市三重區重新路5段613巷內之連棟建物6戶外觀。（新北分署提供）

    新北市三重區重新路5段613巷內之連棟建物6戶外觀。（新北分署提供）

    2022/02/15 18:07

    〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署元宵節舉辦「123聯合拍賣會」，下午不動產拍賣會場人潮及標單都「搶搶滾」，多筆不動產拍定，拍定價合計5482萬100元；其中太子汽車公司所有、坐落於新北市三重區重新路5段巷內的連棟建物6戶，最後以3546萬元賣出，由一對女子購買，她們表示想買下出租當「包租婆」養老。

    新北分署指出，本次不動產拍賣，最受矚目者是太子汽車公司所有、坐落於三重重新路5段613巷內的連棟建物6戶（含持分基地），這次是第4次拍賣，該6戶位於家樂福三重店對面巷內，閒置已久，但地段極佳，頗具增值空間，因6戶陽台打通，合併拍賣，底價合計3444萬元（每574萬元）。

    新北分署表示，開標結果共有3張標單，其中1張標單忘記放入保證金票據，投標無效，最後由2位女子共同具名，出價3546萬元得標，溢價102萬元。

    新北分署指出，據得標人表示，那張忘記放入保證金票據的標單，也是她們所投，一開始認為應無人搶標，所以標價較低，後來發現標單越投越多，當場重寫標單，提高標價；她們還表示，搶標目的是想整理後出租，當包租婆，收取租金養老，但還要花上千萬元重新整修。

    新北分署表示，另坐落蘆洲區三民路26巷36號1樓建物（全棟地上12層）進行第3次拍賣，該建物可當住家、辦公室及店面使用，鄰近捷運蘆洲線徐匯中學站及三民高中站，交通便利，底價1100萬元，開標結果共有2張標單，最終以1244萬9000元得標，溢價144萬9000元。

    新北分署並表示，蘆洲區三民路130號整棟5層樓持分建物，亦進行第3次拍賣，底價224萬元，則由3位投標人共同以262萬元拍定，溢價38萬元；連坐落土城區樂利段防火巷內持分土地第4次拍賣，都以301萬1100元拍定，溢價13萬1100元。

    不動產拍賣會場湧進人潮。（新北分署提供）

    不動產拍賣會場湧進人潮。（新北分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    擁3家烤鴨店老闆拒酒測卻不繳罰款 汽車被扣秒繳清
    2022/02/14 16:47

    擁3家烤鴨店老闆拒酒測卻不繳罰款 汽車被扣秒繳清
    無照酒駕男被罰4.5萬賴帳9年 行政執行署終於扣到了
    2022/02/10 16:25

    無照酒駕男被罰4.5萬賴帳9年 行政執行署終於扣到了

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    台南年後首度法拍15日登場 賓士、勞力士1元起標
    2022/02/10 13:38

    台南年後首度法拍15日登場 賓士、勞力士1元起標
    法務部反酒駕 第2波執行專案金額破6102萬元
    2022/02/03 12:45

    法務部反酒駕 第2波執行專案金額破6102萬元

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播