新北分署拍賣連棟建物6戶 2女3546萬得標想當「包租婆」養老

新北市三重區重新路5段613巷內之連棟建物6戶外觀。（新北分署提供）

2022/02/15 18:07

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署元宵節舉辦「123聯合拍賣會」，下午不動產拍賣會場人潮及標單都「搶搶滾」，多筆不動產拍定，拍定價合計5482萬100元；其中太子汽車公司所有、坐落於新北市三重區重新路5段巷內的連棟建物6戶，最後以3546萬元賣出，由一對女子購買，她們表示想買下出租當「包租婆」養老。

新北分署指出，本次不動產拍賣，最受矚目者是太子汽車公司所有、坐落於三重重新路5段613巷內的連棟建物6戶（含持分基地），這次是第4次拍賣，該6戶位於家樂福三重店對面巷內，閒置已久，但地段極佳，頗具增值空間，因6戶陽台打通，合併拍賣，底價合計3444萬元（每574萬元）。

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新北分署表示，開標結果共有3張標單，其中1張標單忘記放入保證金票據，投標無效，最後由2位女子共同具名，出價3546萬元得標，溢價102萬元。

新北分署指出，據得標人表示，那張忘記放入保證金票據的標單，也是她們所投，一開始認為應無人搶標，所以標價較低，後來發現標單越投越多，當場重寫標單，提高標價；她們還表示，搶標目的是想整理後出租，當包租婆，收取租金養老，但還要花上千萬元重新整修。

新北分署表示，另坐落蘆洲區三民路26巷36號1樓建物（全棟地上12層）進行第3次拍賣，該建物可當住家、辦公室及店面使用，鄰近捷運蘆洲線徐匯中學站及三民高中站，交通便利，底價1100萬元，開標結果共有2張標單，最終以1244萬9000元得標，溢價144萬9000元。

新北分署並表示，蘆洲區三民路130號整棟5層樓持分建物，亦進行第3次拍賣，底價224萬元，則由3位投標人共同以262萬元拍定，溢價38萬元；連坐落土城區樂利段防火巷內持分土地第4次拍賣，都以301萬1100元拍定，溢價13萬1100元。

不動產拍賣會場湧進人潮。（新北分署提供）

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