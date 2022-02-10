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    台南年後首度法拍15日登場 賓士、勞力士1元起標

    2013年份的VOLVO V60轎車二度法拍將下殺5折。（圖由行政執行署台南分署提供）

    2013年份的VOLVO V60轎車二度法拍將下殺5折。（圖由行政執行署台南分署提供）

    2022/02/10 13:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕行政執行署台南分署在春節過年後首次法拍，將於2月15日登場，2013年份的VOLVO V60轎車下殺5折起、2004年份賓士E320轎車、勞力士手錶通通1元起標！

    行政執行署台南分署於2月15日下午4點起，在南市中西區忠義路1段125巷12號中庭廣場舉辦動產拍賣會。拍賣物品有2013年VOLVO V60、2004年賓士E320、三菱COLT PLUS、三菱廂型車、中華自用小客貨車、福斯汽車、中華汽車、國瑞汽車等汽車、堆高機、機械設備、光陽及三陽機車、勞力士手錶、雙門烘乾機等，歡迎民眾競標。從當天下午3點15分起開始登記、4點起正式競價拍賣。

    台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的物件為2013年VOLVO V60，該車滯欠牌照稅1萬2914元、燃料費3708元、交通罰鍰1萬1900元，合計2萬8522元，由於欠稅費少且年份較新，第1次拍賣時引起4組應買人激烈喊價，但因買家所出最高價未達底價而流標，本次為第2次拍賣，應買人最低5折就有機會將VOLVO V60開回家。

    另外2004年份賓士E320，該車排氣量3199CC，滯欠牌照稅3萬2453元、燃料費8640元及罰鍰900元，合計4萬1993元，在第1輪拍賣有民眾喊價到3萬元，但移送機關代理人認為太便宜、反對拍定而流標，這次是第2輪第1次拍賣，同樣不訂底價1元起標，有興趣入主賓士車的買家，可參考看看。

    台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得您的國民身分證交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記、領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣喔！另，為方便民眾觀覽拍賣物，該分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。當天會場也會進行防疫措施，請民眾配合實聯制、戴口罩、保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

    2004年份賓士E320轎車二次法拍，一元起標。（圖由行政執行署台南分署提供）

    2004年份賓士E320轎車二次法拍，一元起標。（圖由行政執行署台南分署提供）

    勞力士手錶一元起標。（圖由行政執行署台南分署提供）

    勞力士手錶一元起標。（圖由行政執行署台南分署提供）

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