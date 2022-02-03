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    法務部反酒駕 第2波執行專案金額破6102萬元

    法務部反酒駕，第2波執行專案金額破6102萬元。圖為警方取締酒駕。（資料照，記者洪美秀攝）

    法務部反酒駕，第2波執行專案金額破6102萬元。圖為警方取締酒駕。（資料照，記者洪美秀攝）

    2022/02/03 12:45

    〔記者溫于德／台北報導〕法務部反酒駕，稍早透過新聞稿表示，自去年11月15日至今年1月27日以來所實施的第2波執行專案，全部繳清、分期付繳、已查扣財產等有效執行件數共計2635件，金額高達6102萬多元；法務部強調，「酒駕零容忍」是政府一貫立場，法務部與行政執行署各分署持續強力執法，嚴懲酒駕，貫徹公權力並確保民眾年節期間出入平安，闔家團圓過新年。

    法務部並提供各分署執行案例，包括喻男因拒絕酒測及交通違規共被裁罰27萬多元，經台北分署前往喻男從事殯葬業的工作場所苦心勸說，喻母考量兒子工作剛起步、收入不穩定，親自寫下擔保書並代為辦理分期繳納。

    至於張男因騎機車拒絕酒測加上交通違規共挨罰20萬多元，經新北分署多次通知自動繳納仍置之不理，分署決定硬起來，查封其位於新北永和區的房屋，張男才繳納3萬元，其餘欠款分17期繳納。

    陳男則因未依警方指示停車接受酒測，挨罰9萬元，經士林分署通知仍拒絕繳納，經分署扣押薪資後，陳男為免影響工作，趕緊一次繳清欠款。張男因騎乘重型機車在5年內2度拒絕酒測，挨罰18萬元又未繳，經桃園分署到住處勸諭，立即辦理分期繳納。

    5年內2度酒駕的李男，遭主管機關裁罰並吊銷駕照，卻仍持續駕駛汽車並騎乘機車，累積罰鍰高達31萬多元，經彰化分署積極勸說，李男辦理分期繳納。第2次酒駕的劉男，挨罰12萬元，經台南分署核發執行命令扣押其銀行存款後，劉男為免影響個人銀行信用及申辦貸款，隨即攜帶現金至分署繳清全部欠款。

    至於高雄分署執行魏男酒駕及交通違規被裁罰10萬多元、李姓民眾拒絕酒測挨罰18萬、張姓義務人酒駕及交通違規共被裁罰11萬多元等3起案件時，分別透過扣押存款、勸繳、查封房屋等方法，成功要求3人繳款。家住屏東的黃男因5年內2度酒駕挨罰12萬元，經屏東分署查扣其福斯汽車後，全家總動員協助繳清欠款

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