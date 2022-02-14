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    擁3家烤鴨店老闆拒酒測卻不繳罰款 汽車被扣秒繳清

    陳姓男子人（圖右）急電胞姊送來4萬餘元現金，由書記官（中）交給移送機關代理人當場點收。（記者王定傳翻攝）

    陳姓男子人（圖右）急電胞姊送來4萬餘元現金，由書記官（中）交給移送機關代理人當場點收。（記者王定傳翻攝）

    2022/02/14 16:47

    〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中，擁有3家烤鴨店的陳姓老闆，去年初因拒絕酒測被罰18萬元，僅繳納半數罰鍰後就拒繳，新北分署人員在路邊紅線區發現其車輛，剛貼上封條，陳男隨即現身，通知胞姊透過網路銀行轉帳繳納5萬元，再送來4萬餘元現金繳清。

    新北分署指出，48歲陳男去年1月22日凌晨1時52分，騎乘機車在新莊區民安西路一帶遭警察攔檢，因拒絕酒測，被新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元，僅自行繳納半數罰鍰，剩餘9萬元不再繳，於今年1月間移送新北分署執行。

    新北分署於今年2月11日下午接獲交通局通報，陳男名下1部2012年份車輛停放在新莊區建國一路某收費停車格，執行人員即刻整裝前往查封，到場時發現車輛已不在停車格，公務車準備掉頭離開，書記官眼尖瞄到路邊紅線區空地停放1台白色轎車，疑為要查封的車輛，停車一看，果然無誤。

    執行人員才剛貼完封條，準備通知拖吊業者到場，陳男以為是警方取締違規停車，急忙從對街烤鴨店氣喘噓噓跑來移車，經書記官告知，才知因拒繳罰款遭查封車輛。

    陳男向書記官表示，他是對面烤鴨店老闆，在新莊共開設3家烤鴨店，其中1家由胞姐經營，去年初深夜與朋友在店內飲酒後，騎機車準備回家，卻遇警察攔檢酒測，因擔心酒精濃度過高，觸犯刑法，被移送法辦，才拒絕酒測，因此被罰18萬元，並被扣車，後來得知繳納半數罰鍰即可取回車輛，才先繳納9萬元，剩下9萬元，心想名下沒有財產，要查封車輛也不容易，心存僥倖想要賴帳。

    新北分署指出，陳男原本是因為開店營業前，店門緊閉，無法盯著車輛，擔心違規停車被取締而不知道，便把車子停在收費格車格；而開店後，就將車輛停在路邊紅線區空地，方便盯車，也能節省停車費，不料還是被眼尖的書記官逮到。

    陳男緊急通知胞姊透過網路銀行轉帳繳納5萬元，再專程送來4萬餘元現金，當場將錢交給移送機關代理人，繳清罰鍰及執行必要費用後，由書記官除去封條，將車輛返還。

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