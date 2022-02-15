前銀行副理染毒丟工作 偽冒個資辦信用卡盜刷百萬

譚姓前銀行副理被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2022/02/15 15:31

〔記者邱俊福／台北報導〕43歲譚姓前銀行副理，因染上安毒、作息不正常，去年遭銀行逼退，他利用過去在旅行社兼職面試員工所取得的身分證等個資，再以修圖軟體偽造身分證等資料，線上申辦信用卡，大肆盜刷，至少有十家銀行受害，受害人達30多人，成功盜刷約100萬元，刑事局今宣布偵破，將他移送檢方偵辦，聲押獲准。

警方調查，譚嫌2007年進入某銀行擔任專員，一路升到副理職務，另在旅遊公司兼職面試新進員工，但兩年前染上安毒後，工作績效大不如前，且作息不正常，去年4月間遭公司逼退。離職後，譚嫌利用之前取得的身分證件、健保卡等資料，再下載多種證件修圖、掃描等專業APP軟體。

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譚嫌於網路偽造這些面試過的新進員工的個人身分證件、薪資所得及財力證明等資料，線上申辦信用卡，成功騙取銀行核卡，遂行盜刷。

警方說，譚嫌為躲避查緝，都住旅館，並將商旅房間內的電子鎖電池取下，操控房鎖，且15天便換一處旅館，住宿與餐廳花費都盜刷消費，並盜刷購買iPhone，再以8折價格賣給通訊行。

去年6月間，警方陸續接獲有被害人未申辦信用卡，卻收到帳單，才驚覺遭人冒用身分偽辦信用卡消費下，去年12月29日循線在北市一家旅館將他逮捕，查扣6萬元、iPhone手機、信用卡偽冒文件、變造證件、信用卡、晶片讀卡機、存摺、印章與毒品注射器、安毒等贓證物，依詐欺、偽造文書、毒品等罪嫌送辦，之後警方陸續陸續清查至本月9日，共有30多人受害遭盜刷。

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警方查扣6萬元、iPhone手機、信用卡偽冒文件、變造證件、信用卡、晶片讀卡機、存摺、印章等贓證物。（記者邱俊福攝）

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