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    髮廊小資女盜刷同事信用卡450次 12年後被發現判刑加賠款

    髮廊小資女盜刷女同事2張信用卡450次，12年後才發現被判刑並判賠40萬。（資料照）

    髮廊小資女盜刷女同事2張信用卡450次，12年後才發現被判刑並判賠40萬。（資料照）

    2021/06/22 07:45

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄在髮廊工作的吳姓女子因信用問題，無法再申辦信用卡，涉嫌取走銀行寄給林姓女同事新卡，2005年間假冒李姓女同事身分電話開卡，再要求銀行更改帳單地址，被害人均未收到帳單，吳女食髓知味又刷被害人另1張信用卡，直到被害人欲向同家銀行辦卡，行員告知她已辦過卡欠下卡債，警方查出12年來，李女的2張信用卡遭盜刷450次，高雄地院依偽造私文書罪判吳女1年6月、緩刑3年，應賠償被害人20萬元，2卡共賠40萬元。

    判決書指出，被告吳女利用攔取偽簽同事李女2張信用卡手法相同，第1張信用卡吳女首次盜刷後，由自己繳費，為掩人耳目，把卡片擱放抽屜數月後，2006年間再拿出來盜刷，偽簽李女名字，盜刷了6年共53筆，直到2012年被害人欲向同家銀行辦卡，行員告知她已辦過卡且積欠卡債，被害人以為銀行未核准她的申辦，始終未發現信用卡被盜刷。

    警方查出被告盜刷李女第1張信用卡6年時間，共刷了53筆，當時以53個偽造私文書罪，被判了2年徒刑，但因雙方和解並賠償20萬元，法官給予緩刑3年，希望她能自新，不料，竟然還有第2張信用卡被盜刷，只是尚未被察覺，吳女繼續冒用李女身分盜刷另一張信用卡。

    12年來多達397次，2018年9月間李女接到銀行通知，才知她的信用卡又遭人盜刷，吳女發現這張卡停用，詢問銀行得知無法瞞騙，才向警方自首，被害人得知又是同一人盜刷，覺得不可思議，但念在同事情份，吳女允諾賠償20萬元，2人再度達成和解，法官再判刑吳女1年6月，緩刑3年，但須依和解內容賠償卡主20萬元，同時接受法治教育3場。

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