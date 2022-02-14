挪用漢光演習加菜金吃海鮮大餐 花防部前少將被判4年半定讞

時任陸軍花防部少將參謀長韓豫平挪用「漢光31號」演習加菜金招待下屬家人吃海鮮大餐，最高法院維持歷審見解，依現役軍人利用職務上機會詐取財物罪，判他有期徒刑4年6月，褫奪公權4年定讞。（資料照）

2022/02/14 11:22

〔記者溫于德／台北報導〕時任陸軍花東防衛指揮部少將參謀長韓豫平，7年前挪用「漢光31號」演習加菜金2萬元中的6000元吃海鮮大餐，最高法院維持歷審見解，依「現役軍人利用職務上機會詐取財物罪」判他有期徒刑4年6月，褫奪公權4年定讞。

判決指，花防部2015年間因執行演習表現優異，受國防部陸軍司令部核撥團體加菜金2萬元。同年7月1月，花防部劉姓指揮官得知郭姓下屬家人到花蓮遊玩，為盡長官及地主之誼，在海產餐廳作東舉辦餐會宴請，席間包括韓豫平，餐後則由指揮官辦公室人員到場以花防部指揮官辦公室零用金墊付餐費共5760元。

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但韓豫平向部屬表示餐費要以漢光演習加菜金支應，承辦人員則認當天餐會有民間人士在場，應改以指揮官的主官行政費支出，韓卻仍指示承辦人使用加菜金支出，承辦人只好製作內容不實的出席人員名冊，並黏貼單據送給韓簽呈。

案發後韓豫平出庭喊冤稱，簽呈時並沒有出席人員名單，當下也認為承辦人會將軍職人員、軍眷屬不同身分，分別用加菜金、主官行政費分開處理，他同時質疑可能因軍中恩怨，遭人聯手陷害。

花蓮地院拒絕採信韓豫平辯詞，並認韓明知國防部頒訂「國防部暨所屬機關部隊加菜金處理作業規定」，加菜金受領對象以國防部暨所屬各機關、部隊，國防部暨所屬各級機關、部隊內部幕僚單位，友軍或部外支援單位為限，韓仍要求承辦人員以加菜金支出餐費，製作不實單據核銷，依法判刑。

韓豫平不服上訴，花蓮高分院仍認定他觸法，並批他身為花防部長官，應以高道德標準自持，竟為求表現，無視國軍忠誠軍風，踩踏紅線，詐取加菜金支應民人餐費，帶壞軍紀、打擊士氣，有損國軍將官形象，危及整體領導統御力，犯後還否認犯行，依法仍判4年6月，褫奪公權4年。最高法院駁回韓的上訴定讞。

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