警員包庇電玩 無罪改判17年 如洗三溫暖

2022/02/01 08:12

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市鳳山分局文山派出所警員巫文利涉嫌包庇電玩案，1、2審均被依貪污治罪條例，判處徒刑17年，他不服上訴最高法院撤銷發回重審，高雄高分院更1審大逆轉，改判無罪後，換檢方不服上訴，發回重審結果，更2審又改判17年。

巫案纏訟6年多，有關涉案人員等均已定讞，巫員4次判決，3次有罪、1次無罪，有如洗三溫暖。

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據了解，高雄市警察局鳳山分局督察組陳姓警務員（已判刑）、文山派出所警員巫文利等人，自2012年7月起至2015年10月，涉嫌以通風報信等方式，包庇鳳山地區共9家賭博電玩業者，規避警方臨檢、查緝行動。

陳等人共收受業者308萬元，其中巫員得款共80萬元。案經高雄市調處、廉政署等單位查獲移送法辦。

高雄地院、高雄高分院依貪瀆罪，判處巫員徒刑17年，他不服上訴最高法院撤銷發回後，高雄高分院更1審調查，巫涉嫌收賄期間，並無與業者電話通聯，不能僅憑業者等人片面指證，就認定他有罪，因此改判無罪。

不過，2審檢察官不服上訴，經最高法院發回，由更2審合議庭重新開庭，根據秘密證人和相關證人等指證，及扣案卷證等資料顯示，認定巫員有收賄犯行，但仍然維持地院刑度，可上訴。

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