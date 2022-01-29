逃過貪污卻掉入偽證 桃園警確定免職

最高行政法院駁回張員上訴，免職確定。（資料照）

2022/01/29 14:32

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園市大園警分局警備隊一名張姓巡佐，2011年間因涉貪而被停職，雖然後來獲判無罪，但又被查出他在停職期間另觸犯偽證罪，判刑1年2月確定。桃園市政府因而依「警察人員人事條例」將他免職。張員不服，提告保工作，但最高行政法院認為處分無誤，駁回其訴，全案確定。

2011年間，張員涉嫌違反貪污治罪條例刑事案件，被檢察官提起公訴，桃園縣政府（現改制桃園市）遂核予他停職。2013年間，張員獲判無罪，獲得核予復職。

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沒想到桃園地檢署事後查出，張員在停職期間，另涉教唆偽證罪，再度提起公訴。桃園地院2017年間判他2年2月徒刑，全案上訴高院，改判1年2月確定。

桃園市政府2019年收到張員的偽證罪確定判決後，旋依「警察人員人事條例」第31條第1項第4款規定「處有期徒刑以上刑之判決確定，未宣告緩刑、未准予易科罰金或易服社會勞動」，核予張員免職。張員不滿丟頭路，提起行政訴訟。

一審台北高等行政法院指出，免職並無違反平等原則或有何裁量濫用瑕疵，且桃園市政府是依據「警察人員人事條例」規定做成處分，並無裁量空間，故認定免職處分無誤，駁回其訴。二審最高行政法院也認為一審判決無誤，日前駁回張員上訴，免職確定。

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