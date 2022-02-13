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    造謠高市前議長康裕成選舉收賄 鋼鐵韓粉醫師誹謗判刑

    鋼鐵韓粉醫師黃義霖造謠前高市議長康裕成收賄，經高雄地方法院一審判決誹謗。（資料照）

    鋼鐵韓粉醫師黃義霖造謠前高市議長康裕成收賄，經高雄地方法院一審判決誹謗。（資料照）

    2022/02/13 22:50

    首次上稿 22:03
    更新時間 22:20

    〔記者王榮祥／高雄報導〕鋼鐵韓粉醫師黃義霖前年在罷免前高市議長康裕成總部成立時，公開指控康在議長選舉時收五百萬元賄款？康裕成為捍衛聲譽提告妨害名譽，今年2月經高雄地方法院一審判決兩個誹謗罪，合併4個月有期徒刑、可易科罰金。

    黃義霖對此判決指出尊重司法，會考慮是否上訴。

    前高雄市長韓國瑜前年6月遭罷免後，韓粉及挺韓直播主在高市遍地開花，發起報復式罷免綠營議員的連署，鋼鐵韓粉醫師黃義霖在罷免前議長康裕成總部成立時，上台發言指控康在議長選舉時曾收500萬元賄款。

    有律師背景的康裕成為捍衛聲譽，向地檢署提告黃義霖妨害名譽，雄檢偵查時發現黃胡亂造謠、屬「惡意言論」，偵結後依誹謗罪將他起訴。

    雄檢傳黃義霖出庭時，黃還號召數十位韓粉聚在雄檢外聲援，挺韓大將杏仁哥也到場力挺；黃說明指控資料都是網路上查到的，所說的話也都攸關人民、可受公評公共事務，並強調自己是為全體人民，講人民想聽的話，也是人民心中最深的那一塊。

    事後檢察官請黃義霖出具資料來源，直到偵查結束、黃一直拿不出來，因此無法證明自己所言為真、或是有經合理查證。

    檢方認為黃發表不實言論具有「真實惡意」，不能算在言論自由保障範圍，去年9月偵結後依誹謗罪嫌起訴；高雄地院審理後，今年2月判決黃義霖誹謗。

    鋼鐵韓粉醫師黃義霖被高雄地方法院判決誹謗。（記者王榮祥翻攝）

    鋼鐵韓粉醫師黃義霖被高雄地方法院判決誹謗。（記者王榮祥翻攝）

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