分房20年不離婚 夫牽妹逛愛河判賠妻10萬元

孫妻直擊丈夫在愛河畔牽妹散步，向兩人提告求償50萬元，最後判賠妻10萬元。示意圖。

2022/02/12 10:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕孫姓男子和妻子結婚30年，但兩人婚後感情不睦，分房20年，卻拖著一直不肯離婚；孫妻日前直擊丈夫數度與直銷公司的女同事同遊愛河，氣得向兩人提告求償50萬，但法官為女同事不知孫男已婚，只判孫男要賠10萬元。

判決指出，孫男與妻子於1992年結婚，但兩人婚後因諸多磨擦感情變淡，夫妻倆於2001年12月起開始分房，15年後，孫妻提出離婚要求後離家，但倆人迄今還是沒離成，一直保持婚姻關係。

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2019年1月，孫妻三度目睹丈夫與直銷公司的女同事一起出入住處，甚至兩人還牽手在愛河畔散步，孫妻認為丈夫和女同事偷情，讓她身心飽受損害，提告向兩人求償50萬元。

高雄簡易庭審理時，孫男否認出軌，還說自己和女同事之間清清白白，且他和妻子早已沒有感情基礎，也早就沒有夫妻之實，就算他真的有外遇，也不會侵害到妻子的身心靈；女同事也說自己不知道孫男已婚，並強調自己與他絕對沒有超友誼行為。

法官傳喚兩人同事，發現孫男在公司裡並沒有多談自己的婚姻、感情狀況，因此認定女同事不知道他已婚，判女同事無責免賠；至於孫男雖強調自己的婚姻早已破裂，但他確實有和女同事有做出牽手、摟腰等超越一般男女交往的親密行為，因此認定他恣意與他人發展情愛關係，侵害婚姻制度及婚姻生活幸福圓滿，判他應賠妻子10萬元，可上訴。

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