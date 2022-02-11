女研究員返台偷腥被抓包 要賠丈夫20萬

已婚陳女與邱男偷腥被丈夫發現，北院判2人應連帶償丈夫20萬元。（資料照，法新社）

2022/02/11 11:48

〔記者溫于德／台北報導〕任職拜登公共政策與行政學院的陳姓研究員，被丈夫發現更換手機與電腦密碼，更在收到邱男傳訊稱「我抱熊熊睡，覺得你在，很溫暖」時，回傳愛心貼圖，丈夫認為2人偷腥，提告求償100萬元。台北地院認定2人侵害配偶權，判連帶賠償丈夫20萬元；可上訴。

丈夫主張，陳女2019年6月間回台參加研討會時認識邱男，讓他感到奇怪的是，陳女返美後，將夫妻原本手機與電腦相同密碼作更改，也沒跟他說，後來他也不經意發現陳、邱互傳太多曖昧訊息，連陳女抵達美國也會傳機場行李轉盤相片給邱男，主動報備「到家了」，並叮嚀邱男「我不在台灣你也要乖喔」。

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更讓丈夫深信陳女已經出軌的訊息包括，邱男傳訊表示「我抱熊熊睡，覺得你在，很溫暖」時，陳女回傳愛心貼圖，邱男後來又傳「很喜歡你昨天睡飽飽的樣子」，陳女也回「你有機會看到我睡飽，但你都沒讓我睡」，加上2人一同出遊、慶生、看電影、拍沙龍照都被他掌握，陳女更把具性暗示的文章傳給邱男，決定提告求償100萬元。

但陳女否認偷吃，反指丈夫吃醋。邱男也說，丈夫猜忌善妒，過度箝制她結交普通朋友，扭曲這段單純友誼，況且，丈夫提出的對話及照片，未經陳女同意翻拍，違反憲法及刑法所保障的人民隱私權與秘密通訊自由權，至於邱男會趁她整理棉被時從後方擁抱，單純是邱男當下想到自己已經離世的家母。

北院根據陳女、邱男互傳訊息，還經常使用「喜歡」2字表達愛意，認定2人侵害配偶權，另整理棉被是必須進入房間才能進行的私密行為，地點已屬曖昧，何況在房內從後方擁抱朋友身體，加上陳女未談到邱男母親罹病、過世等事，也沒見到陳女傳送訊息安慰邱男喪母之痛，在在顯示2人不只是單純朋友關係。

北院審酌陳女任職於拜登公共政策與行政學院研究員，又是能源環境博士；邱男則任職於一間公司的研發部，名下財產破4882萬元等情，判應連帶賠償丈夫20萬元。

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