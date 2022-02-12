台東天后宮內男打坐念經拒勸離 廟務口出三字經被判刑、賠錢

台東市天后宮。（記者黃明堂攝）

2022/02/12 09:11

〔記者黃明堂／台東報導〕台東男子尼xx在百年老廟台東市天后中庭盤坐念經，前林姓廟務人員上前勸離不成，口出三字經，還拿羽扇拍打；經尼提告，林男被台東地方法院依妨害自由判拘役40天，得易科罰金，另判賠尼男1萬元精神賠償。

判決書指出，林男與尼男原即因故發生訟爭，尼某於109年6月12日10點多，盤坐在天后宮中庭椅子上念經，林男見狀即要求尼撤回告訴，遭拒後，竟在中庭對尼吐口水，手持羽扇拍打他的頭部，迫使尼離開天后宮中。

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經尼報警處理，員警據報到場處理，林男又在天后宮廟門口，接續以「幹x娘、老x歪」等語，辱罵站在天后宮廟前廣場之尼男，貶損尼之人格與名譽。尼男除提告妨害自由，也依民事求償精神損害20萬元

林男坦承對尼吐口水、手持羽扇揮打、三字經辱罵等行為。但強調是因尼男經常身帶法器發出鈴鐺聲響，四處騷擾香客，他身為廟務人員，對廟中秩序有維護義務，尼男一再前來，他一時失慮才起糾紛。他主張，尼男持續至天后宮鬧場，就本件爭執應負90％責任。

法官認為尼男當日所在位置不會阻礙他人通行，林男也未舉證證明尼男當日有何騷擾天后宮香客、妨害廟中秩序行為，所以本件肇因於雙方另案訟爭。衡量雙方經濟、地位，判林男應賠償尼男精神慰撫金1萬元。

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