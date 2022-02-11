為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中喋血街頭！飛車追逐砍人斷指 太平警火速逮5嫌

    涉及鬥毆案的鄭男（左圖）、以一打三身上多處受傷的廖男被逮捕到案。（記者何宗翰攝）

    涉及鬥毆案的鄭男（左圖）、以一打三身上多處受傷的廖男被逮捕到案。（記者何宗翰攝）

    2022/02/11 18:59

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區今天上午發生追車砍人案，張姓男子疑不滿廖男欠債1萬多元，相約談判，廖男卻爽約，張男與同夥開車搜尋發現廖男的車，追車衝撞，雙方下車持刀棍互毆，太平警方不到3小時就火速將涉案5人逮捕到案。

    警方調查，雙方相約太平雲平精品旅館附近談判，28歲廖男（有毒品、傷害等前科）放鴿子卻被堵到，廖男被追到新福路、中山路四段路口，前方無路試圖迴轉，被30歲張姓男子等人衝撞，下車持球棒、鐵製畚箕、路邊交通錐等物攻擊人車，廖男也持開山刀下車回擊，將張男右手3指砍到嚴重撕裂傷，張男同夥25歲蔡男手臂也被砍傷。廖男頭部也受傷，同車陳姓友人則未參與鬥毆，2人隨後坐計程車到東區友人家躲藏。

    警方指出，張男原本是廖男好友，有詐騙、妨害公務、聚眾鬥毆等前科，同車鄭男也有毒品前科，蔡男則無前科。張男、蔡男2人傷勢較重，被送往中國醫藥大學附設醫院救治。

    案發後，太平警方與台中市刑警大隊偵8隊立即成立專案小組，調閱監視器畫面以車追人，於案發後3小時內將涉案5人全數查緝到案。廖男到案後辯稱自己傷勢很重，忘記把作案用的開山刀丟在哪裡，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送偵辦。

    太平警方提醒民眾，有糾紛應尋求理性解決，對於任何形式街頭暴力，警方均將從嚴究辦、嚴懲不貸，以維護市民安心的生活環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    廖男同車陳姓友人未參與鬥毆，手傷是放沖天炮不慎炸傷。（記者何宗翰攝）

    廖男同車陳姓友人未參與鬥毆，手傷是放沖天炮不慎炸傷。（記者何宗翰攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市當街追車砍人 起因於債務糾紛
    2022/02/11 16:59

    中市當街追車砍人 起因於債務糾紛
    現場畫面曝光！台中行車糾紛2車追逐鬥毆 1男遭開山刀砍斷3指送醫
    2022/02/11 13:53

    現場畫面曝光！台中行車糾紛2車追逐鬥毆 1男遭開山刀砍斷3指送醫

    年假症候群大爆發！1/3成人血糖飆升
    口角後拿刀砍斷鄰婦4指肌腱 判2年賠60萬、須遠離鄰居家10公尺
    2022/02/08 15:25

    口角後拿刀砍斷鄰婦4指肌腱 判2年賠60萬、須遠離鄰居家10公尺
    啃弟7年！男子借不到錢 當5歲姪女面前捅弟3刀
    2022/01/19 11:53

    啃弟7年！男子借不到錢 當5歲姪女面前捅弟3刀
    大刀戰國旗！台中跨年夜惡煞當街砍人 竟只為追討3000元
    2022/01/01 18:47

    大刀戰國旗！台中跨年夜惡煞當街砍人 竟只為追討3000元
    不滿禁菸竟砍殺母姊釀1死1傷 新北思覺失調男收押
    2021/12/18 22:36

    不滿禁菸竟砍殺母姊釀1死1傷 新北思覺失調男收押
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播