台中喋血街頭！飛車追逐砍人斷指 太平警火速逮5嫌

涉及鬥毆案的鄭男（左圖）、以一打三身上多處受傷的廖男被逮捕到案。（記者何宗翰攝）

2022/02/11 18:59

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市太平區今天上午發生追車砍人案，張姓男子疑不滿廖男欠債1萬多元，相約談判，廖男卻爽約，張男與同夥開車搜尋發現廖男的車，追車衝撞，雙方下車持刀棍互毆，太平警方不到3小時就火速將涉案5人逮捕到案。

警方調查，雙方相約太平雲平精品旅館附近談判，28歲廖男（有毒品、傷害等前科）放鴿子卻被堵到，廖男被追到新福路、中山路四段路口，前方無路試圖迴轉，被30歲張姓男子等人衝撞，下車持球棒、鐵製畚箕、路邊交通錐等物攻擊人車，廖男也持開山刀下車回擊，將張男右手3指砍到嚴重撕裂傷，張男同夥25歲蔡男手臂也被砍傷。廖男頭部也受傷，同車陳姓友人則未參與鬥毆，2人隨後坐計程車到東區友人家躲藏。

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警方指出，張男原本是廖男好友，有詐騙、妨害公務、聚眾鬥毆等前科，同車鄭男也有毒品前科，蔡男則無前科。張男、蔡男2人傷勢較重，被送往中國醫藥大學附設醫院救治。

案發後，太平警方與台中市刑警大隊偵8隊立即成立專案小組，調閱監視器畫面以車追人，於案發後3小時內將涉案5人全數查緝到案。廖男到案後辯稱自己傷勢很重，忘記把作案用的開山刀丟在哪裡，全案依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送偵辦。

太平警方提醒民眾，有糾紛應尋求理性解決，對於任何形式街頭暴力，警方均將從嚴究辦、嚴懲不貸，以維護市民安心的生活環境。

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廖男同車陳姓友人未參與鬥毆，手傷是放沖天炮不慎炸傷。（記者何宗翰攝）

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