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    首頁　>　社會

    從分隔島過馬路跌落坑洞 還能獲賠6萬9

    陸男2019年間從分隔島穿越道路，不慎跌落分隔島施工坑洞。（記者鄭淑婷攝）

    陸男2019年間從分隔島穿越道路，不慎跌落分隔島施工坑洞。（記者鄭淑婷攝）

    2022/02/11 14:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市陸姓男子圖方便從分隔島穿越道路，不慎跌落分隔島施工坑洞，他向桃市府養工處提國賠，法官以「分隔島不是給行人走的」駁回，陸男改以現場未加設圍籬或警示標誌向包商求償，桃園地院法官認為雙方須各負一半責任，判決包商須賠償陸男6萬9000元。

    陸男於2019年5月12日晚間10點多，徒步穿越大園區民生南路、忠孝一街口中央分隔島，當時因施作道路改善工程，分隔島開挖有長、寬、深各約1米坑洞，陸男不慎跌落，又因坑洞內電線裸露漏電，造成身體多處擦挫傷、電擊傷。

    陸男主張，包商因施工需要於分隔島開挖坑洞，卻未於周邊設置圍籬或警示標誌，據此向包商求償醫藥費、不能工作損失及精神撫慰金共83萬3000元；包商則主張，開挖的坑洞確實未設置圍籬或警示標誌，對於陸男求償的醫藥費、不能工作損失無意見，但撫慰金額度過高。

    判決指出，包商承攬養工處道路改善工程並於分隔島開挖坑洞，從現場照片、工程施作表等證物，確實未善盡注意義務於周邊設置圍籬或警示標誌，對於陸男跌落坑洞受傷具有因果關係，陸男請求賠償自屬有據，但行人本不應擅自由分隔島穿越道路，就事故發生應負一半責任。

    除了陸男出示單據提出的醫藥費、不能工作損失，精神撫慰金以10萬為限，並依包商、陸男各負一半責任比例計算，判決包商須賠償陸男6萬9000元，可上訴。

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