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    首頁　>　社會

    感情糾紛縱火不用關 女子再度縱火燒死遊民判9年10月

    有縱火前科的周女，去年在陳姓遊民身上的棉被點火，導致陳男被燒死，台中地院判刑9年10月。（讀者提供）

    有縱火前科的周女，去年在陳姓遊民身上的棉被點火，導致陳男被燒死，台中地院判刑9年10月。（讀者提供）

    2022/02/10 19:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕周姓女子6年前因感情糾紛而縱火，法院判決2年徒刑，但給她緩刑5年，免除入獄之苦，不料，去年1月她被陳姓遊民謾罵，竟用打火機點燃陳男的棉被縱火報復，再跑到8公里外的超商打電話報警，陳男送醫不治，台中地院囑託醫院鑑定，顯示她雖罹患精神疾病，但犯案時不受精神障礙影響，法官認為她於緩刑期間再度以類似手法犯案，犯後供述避重就輕，也沒有與死者家屬和解，依傷害致死罪判處9年10月徒刑。

    國中肄業、30多歲的周女，2016年因感情糾紛，於男友住處騎樓縱火引燃雜物，發生巨響吵醒鄰居，即時撲滅而未釀成大禍，台中地院於2017年依公共危險罪判刑2年，宣告緩刑5年，緩刑期間至今年9月止。

    判決書指出，周女近年結識與棲身於中市太平區一江橋下的53歲陳姓男遊民，會經常買東西給陳男，去年1月22日深夜11時，陳男醉酒謾罵周女，周女萌生報復之意，用打火機引燃陳男身上棉被，隨即離開現場，翌日（23日）凌晨4時許折返，見陳男已燒傷，她於早上7時跑到8公里外超商報案，消防局馳抵時，陳男尚有氣息，但送醫後第3天死亡。

    台中地檢署依殺人罪起訴周女，台中地院審理時，周女宣稱陳男罵她，謾罵原因她忘記了，對於縱火等犯行，她說詞避重就輕，律師則辯護說，周女因精神障礙，導致辨識行為違法能力顯著降低，醫院鑑定卻顯示，周女雖患有精神疾病，但案發時並不受精神疾病影響。

    法官認為周女縱火目的是教訓陳男，並無殺人之意，改依傷害致死罪論處，可處7年以上至無期徒刑，不過，考量周女僅因細故，於緩刑期間，再度用類似縱火手法犯案，事後避重就輕，也沒有與陳男家屬和解，依傷害致死罪判處徒刑9年10月，可上訴二審。

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