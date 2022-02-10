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    首頁　>　社會

    持刀搶2店女店員又劃傷勸阻者 前科男判3年11月

    南投趙姓男子相中女性顧店的店舖，持刀架女店員脖子欲強盜財物，卻被勇敢女性獅吼功嚇退，後與另一店的男性扭打用刀劃傷對方腹部而逃走，被南投地院以兩個「攜帶兇器強盜未遂」罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

    南投趙姓男子相中女性顧店的店舖，持刀架女店員脖子欲強盜財物，卻被勇敢女性獅吼功嚇退，後與另一店的男性扭打用刀劃傷對方腹部而逃走，被南投地院以兩個「攜帶兇器強盜未遂」罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/10 18:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕毒品、竊盜前科累累的趙姓男子，去年9月接連持水果刀和香蕉刀，相中2間由女性顧客的店舖行搶，到第1家持刀架住女店員時，店內另名女性發揮獅吼功，因店外行經人車多，他只好快逃，接著到另1家店同要用刀架住女店員脖子要其交出財物，當時走進1男子將趙推出門外，兩人扭打時他的水果刀劃傷該男腹部，趙男知道自己闖禍趕緊逃逸，到某農園意圖輕生，警方及時趕到送醫，南投地院近日將他依攜帶兇器強盜未遂罪名，各判處3年8月和3年9月有期徒刑，合併應執刑3年11個月。

    趙姓男子去年9月25日下午獲知南投市2家商店是由女性顧店，先到黃姓女店員顧店的商行，用水果刀架住黃女的脖子，要她交出手上的金戒指和店內的現金，而當時店內有另名吳姓女子十分勇敢，她馬上在門口大聲吼叫，獅吼功奏效，店外的行人和機車騎士都停下，趙男怕被制伏而趕緊逃跑。

    第1家店強盜不成，趙男再持刀進入同條街另一家店舖，同樣以水果刀架住王姓女店員的脖子，要她把店內現金交出，而此時有洪男子剛好走進來，將趙男推出店外，兩人在門口拉扯、扭打，扭打過程中趙男的水果刀、藍色拖鞋1隻遺落在現場，趙男拿水果刀劃傷洪男的腹部，發現自己闖禍，趙男火速逃逸，擔心被逮捕、坐牢，趙男跑到一處農園喝農藥，傍晚被南投警方循線找到，趕緊將他送醫救治。

    撿回一命的趙男，近日被南投地院法官以兩個「攜帶兇器強盜未遂」罪名，各判處有期徒刑3年8月和3年9月，合併應執行有期徒刑3年11個月。

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