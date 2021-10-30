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    毒蟲假冒警察 持玩具槍強盜販毒集團

    毒蟲假冒警察抓毒，持槍強盜販毒集團未果，桃園地院從重依強盜未遂罪判處他2年10月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    毒蟲假冒警察抓毒，持槍強盜販毒集團未果，桃園地院從重依強盜未遂罪判處他2年10月徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2021/10/30 15:17

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有施用毒品習慣的呂姓男子，2019年7月間假冒警察，以白色粉末偽裝K他命，丟入販毒集團成員車內後，持玩具槍佯稱「警察抓毒」，脅迫3名成員拿出2萬元才放人，「假警察、真強盜」立即被識破，警方獲報持搜索票逮人，呂男堅稱是替警察蒐證，並交出自拍的蒐證影片，說詞不被採信，桃園地院法官依強盜未遂罪判處他2年10月有期徒刑。

    呂男於2019年7月16日上午10點多，與販毒集團成員聯繫交易，約定桃園市桃園區藝文特區一帶碰面，呂男見車輛出現隨即開門進入，悄悄丟出1包白色粉末，亮出玩具槍喝令車內3人「不准動」，佯稱是警察抓毒，車內白色粉末K他命就是證物，脅迫3人拿出2萬元，否則移送法辦，呂男另拿出手機拍攝，假裝警察偵訊。

    其中1名成員趁隙傳簡訊向叔叔求救，叔叔趕抵現場要求呂男出示證件，呂男擔心遭識破，連忙攜槍逃離現場；警方獲報後鎖定呂男行蹤，約1週後持搜索票逮人。

    呂男坦承持玩具槍假冒警察，但否認強盜，單純是為了替警方蒐集販毒證據，拍攝的影片也無索錢過程，反控是遭販毒集團誣指。

    判決指出，一般警方實施俗稱「釣魚」的誘捕偵查，多是由員警自行假扮買家，縱使有線民假扮，附近也會有警察監督，以確保線民的人身安全，不可能讓線民獨力完成，且呂男也非在當下就交出他自稱的蒐證影片，而是等到落網時才拿出，呂男辯詞不足採信，加上車內成員指證一致，法官認為呂男攜玩具槍進入車內，顯然是有不法意圖，重依強盜未遂罪判處2年10月徒刑。

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