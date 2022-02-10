菸蒂引氣爆挨告...消防員與房東是同學 房客質疑調查不公

消防人員抵達現場發現外面馬路有四散之玻璃碎片及紗窗，該屋2樓窗戶全破裂，上樓發現起火房間內的彈簧床墊仍在冒煙，出水線將火勢撲滅。（消防局提供）

2022/02/10 13:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市信東路一棟民宅2樓於去年12月間發生氣爆意外，沒有造成人員傷亡，經消防局調查，研判是屋內菸蒂引爆瓦斯罐所致。由於該氣爆樓層為潘姓男子承租，而房東與消防分隊人員是同學，潘男質疑調查不公，不僅讓他得面臨屋損賠償，也吃上公共危險罪嫌官司，投訴媒體。

對於潘男的指控，苗栗縣消防局副局長匡夢麟嚴正聲明，這起氣爆火警的民宅房東，與分隊隊員確實是國中同學，但該名分隊隊員未在鑑定人員名單之內，由消防局火調小組全權負責。

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匡夢麟表示，火調小組依據專業，清查鑑定火場跡證，在起火點房間內發現有菸蒂及已爆裂的瓦斯罐，及鄰居訪談與對街監視器畫面等事證，製成火災原因鑑定報告書，依公共危險罪嫌，將全案移送檢警偵查。

這起氣爆火警發生於去年12月13日凌晨1點許，頭份消防分隊獲報出動人車前往搶救，抵達現場發現外面馬路有四散之玻璃碎片及紗窗，該屋2樓窗戶全破裂，消防人員上樓，發現起火房間內的彈簧床墊仍在冒煙，出水線將火勢撲滅，屋內潘男夫婦及4名女兒沒有受傷。

氣爆火警經消防調查，發現起火點是潘男承租2樓雜物間的彈簧床，床底有打火機及補充瓦斯罐爆裂殘骸，地面有2、3根菸蒂，垃圾桶內並有菸盒、菸灰和衛生紙等雜物，研判可能是菸蒂先引燃床墊後，再造成瓦斯罐爆炸。

潘男受訪承認他與妻子都有抽菸，但強調，跟來訪友人都只在客廳、陽台抽菸。但他指出，消防人員抵達現場調查時，他聽到某位消防員跟房東是同學關係，質疑調查不公，將氣爆原因歸咎予他，尤其他已失業4、5個月，不僅讓他得面臨屋損賠償，也吃上公共危險罪嫌官司。

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消防人員抵達現場撲滅火勢。（消防局提供）

氣爆現場。（消防局提供）

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