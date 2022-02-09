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    詐團無懼疫情衝國外設機房5個月得手逾2億 入境後通通被抓起來

    警方執行搜索行動，查扣相關贓證物。（警方提供）

    警方執行搜索行動，查扣相關贓證物。（警方提供）

    2022/02/09 15:51

    〔記者許國楨／台中報導〕為逃避查緝，台灣一個詐騙集團只顧騙錢不怕染疫，無懼前年疫情肆虐全球當下，陸續出境到東歐設立詐騙集團，刑事局中部打擊犯罪中心掌握脈絡，趁去年底成員接連返台入境並且結束檢疫後收網一舉逮捕幕後金主、幹員及成員共10人，初步清查，光是去年5個月內就針對中國民眾詐財超過2億元。

    全面打擊詐欺犯罪集團，刑事警察局中部打擊犯罪中心針對高風險對象進行分析，發現原於境內流竄的詐欺集團成員，於109年8月間陸續出境到中東轉機後，轉進東歐數國，研判從事境外電信詐騙，遂與高雄市警局等單位成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。

    經追查，該犯罪集團以常見「假檢警」為犯罪手法，先假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還，身分遭盜用等理由，再轉接假冒公安局謊稱涉嫌非法洗錢等，詐騙中國地區民眾，再透過洗錢集團，將詐欺不法所得移轉回台灣，藉此牟取不法利益。

    案經專案小組先鎖定以36歲運姓男子為首的幕後金主，以及相關幹部身分後不動聲色，等到在國外設置詐騙機房成員陸續返台，並在結束檢疫日期後，根據掌握的住居所收網，自去年12月15日起，持搜索票前往桃園市八德區、蘆竹區、大園區、南投縣草屯鎮、台東縣大武鄉等7處埋伏執行搜索，並持拘票共計拘提金主運姓男子、機房負責人呂姓男子、總務潘姓男子等3人、及話務機手呂姓男子等5人總計10人到案。

    警方同時在金主及幹部住居所查扣詐欺不法所得930萬餘元、分享器、薪資袋、帳冊、點鈔機等贓證物，經清查扣案資料分析，得知有中國民眾共145人，光在去年8月到12月的5個月間，就被詐騙金額逾2億元，訊後全案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦，並持續追查境外機房在逃成員，以及溯源追查不法所得流向。

    刑事局中打副大隊長巫建德特別呼籲，詐團多以模糊工作內容諸如國外打工換旅遊、換住宿或打工渡假等噱頭，誘以高薪吸引待業中年輕男女加入，並加以集中管理，在國外不僅毫無自由，更可能因涉犯罪被關押在國外監獄，回國同樣須面對司法調查，得不償失，警方會持續針對詐欺高風險對象進行分析查緝，讓詐欺犯罪無論境內、境外均無所遁形。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣不法所得930萬餘元。（警方提供）

    警方查扣不法所得930萬餘元。（警方提供）

    警方訊後將一干嫌犯移送法辦。（警方提供）

    警方訊後將一干嫌犯移送法辦。（警方提供）

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