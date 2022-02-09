台南1優良男師猥褻女童10次 二審判賠145萬元

台南高分院判猥褻女童10次的台南某小學前張姓男師要共賠145萬元給女童及其父母。（資料照）

2022/02/09 14:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名曾獲資深優良教師獎的某小學前張姓男老師，涉於2017年到2018年間多次例假日、寒暑假期間，要求1位女學生到校練習字音字形與國語演說比賽，以幫女童擦抹乳液為由，脫去其褲子、用乳液擦雙腳，甚至摸下體及吻嘴臉，女童母發現後帶女兒就醫已出現創傷壓力症候群，女童與父母一起提告求償500萬元，台南高分院判3人共獲賠145萬元。

張師為此醜聞丟掉教職並已離婚，如今擔任臨時工、月收入僅2、3萬元，他表達悔意、多次表明願與女童及家長和解，但被女童母親拒絕。一審認他犯對未滿14歲女子強制猥褻罪，共10罪，各判3年8月徒刑，合併應執行4年10月，張不服上訴，直到去年11月最高法院駁回張上訴、判決定讞。

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檢警調查，張男於2017、2018年間在台南1所小學擔任教師，且是女童班級導師，他多次於例假日、寒暑假期間，要求女童到校練習字音字形及國語演說比賽，利用女童獨自在教室時，以幫她擦乳液為由，脫去其褲子，拿乳液擦拭女方雙腳，接著撫摸其下體及吻臉頰、嘴巴，違反其意願、強制猥褻女童得逞10次。

女童與其父母主張，張男劣行侵害女童身體健康，損害其貞操、性自主權，及父母對未成年女兒保護教養的身分法益，情節重大，3人都蒙受精神痛苦甚鉅，3人向張男分別求償300萬、100萬及100萬元慰撫金。

台南高分院審酌民事求償案，張男對女童犯下10次強制猥褻罪，女童當時年僅9至10歲，就讀國小3、4年級，年幼懵懂，對於性自主權保障觀念還不成熟，也因張男有教師權力控制關係，女童無力抵抗、受到壓抑，期間長達2年，嚴重影響其身心發展健全，之後於2019年3月就醫時仍有哭泣的創傷後壓力症候群反應。

二審法官審認，女童父母因信任張男導師身分，把女兒託付指導，反置女兒於險境，相當自責；案發後也需協助女兒修復創傷、調適身心，同樣受有相當精神痛苦，考量原、被告雙方身分、地位、經濟能力等條件，判女童與父母分別可向張男求償100萬、30萬、30萬元。

由於女童已在2020年底領取犯罪被害人補償金15萬元，扣除後女童可求償額度為85萬元，台南高分院為此判張男應賠付女童85萬元、其父母各30萬元。原告3人還可上訴；被告張男不得上訴。

台南1所小學前張姓男老師涉長期猥褻女童10次，被台南高分院判賠145萬元。（圖由民眾提供）

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