ATM吐鈔讓他爽領3萬3 挨告侵占「無法證明被領走」判無罪

王姓男子被控從ATM拿走不屬於他的3萬3千元，但法官認為無法確定錢是被他拿走判無罪。（資料照，本報合成）

2022/02/09 10:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子到高市某超商ATM領錢，他還沒操作機台，就發現機台吐了3萬3千元給他，王把錢拿走後，被前一位操作機台的翁姓婦人提告侵占，翁婦稱那是她存款失敗的錢，但法官認為無法證明翁婦存款失敗後錢被王男領走，因此判王男無罪，但檢方認為法官無罪理由太瞎，替翁婦上訴求公道。

判決指出，2020年6月15日上午7點多，翁姓婦人到高雄某超商ATM使用現金存款功能，她先成功存了一筆1萬5千元後，正準備再存一筆3萬3千元時，她見到後方有人排隊也準備使用機台。翁婦說，當時看到有人在等讓她很緊張，於是她把錢放入機台後沒等機台顯示存款成功就先離開。

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不過，翁婦離開機台不到1分鐘，沒有收到銀行傳來的存款成功簡訊，於是她留在超商內等王姓男子操作完機台後再去查看，結果3萬3千元已經不見，她趕緊致電銀行查詢，銀行回覆說ATM因存款單次超過3萬元限額，有把鈔票吐出來，翁婦直覺錢被王男拿走，於是報警提告侵占。

警訊時，王男坦承當天他是幫友人去ATM領錢，有拿走現鈔入出匣口的3萬3千元，友人對帳時還問他為何會多出3萬元；但高雄地院審理時，王男又改口供，辯稱自己沒有把錢拿走，還說自己當天被警方問筆錄時有服用安眠藥，警方問他有沒有拿走翁婦的錢，他因服藥後頭腦昏沉才會回答「有」。

法官勘驗現場監視器畫面，確認王男緊接著翁婦操作機台，但法官認為，翁婦把錢放入ATM後，沒有等到機台顯示交易成功或失敗就離去，且離去後發現自己存款失敗，也沒有立即前往機台查看，與常情不符，加上無法證明王男有取走ATM吐出的3萬3千元，頂多只能確定翁婦存款交易失敗，鈔票遭人取走的事實，無法證明是翁婦或是何人拿走，因此判王男無罪。

但檢方收到判決後認為，王男在警訊筆錄中已坦承取走3萬3千元，還說會把錢還給翁婦爭取和解，且王男緊接著翁婦身後操作機台，ATM交易失敗吐出的錢不翼而飛，合理推斷就是被王男取走，但法官沒有考量到此點就判王男無罪太過草率，因此決意替翁婦上訴討公道。

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