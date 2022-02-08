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    涉虐死2歲女兒被判12年半 母辯「管教比較嚴格是為女兒好」

    廖姓女子（左）被控凌虐，幼女傷重不治，一審重判12年6月。高院今開庭，廖女否認不法，喊冤稱女兒偏食，「都是為女兒好」。（記者楊國文攝、情境照；本報合成）

    廖姓女子（左）被控凌虐，幼女傷重不治，一審重判12年6月。高院今開庭，廖女否認不法，喊冤稱女兒偏食，「都是為女兒好」。（記者楊國文攝、情境照；本報合成）

    2022/02/08 17:36

    〔記者楊國文／台北報導〕桃園廖姓女子被控不滿年僅1歲10月大的幼女不吃飯、愛吃零食，竟拿吹風機燙她頭，還命她罰站到凌晨4點，最後痛打到骨折，凌虐傷重不治，一審依家暴傷害致死重判12年6月，高等法院今開庭，廖婦喊冤，辯稱未凌虐女兒，「女兒偏食，一切都是為女兒好」。

    檢警調查，33歲廖女和擔任電子廠主管的38歲宋姓男子婚後生下龍鳳胎，被害女童還有1個哥哥。

    2020年8月19日廖女疑似不滿1歲10個月大的女兒哭鬧，竟瘋狂痛毆，還用吹風機燙頭皮，甚至罰她從深夜11點站到凌晨4點，再推她去撞地板，導致頭皮紅腫流膿，全身多處瘀傷，發現孩子呼吸逐漸微弱，嚇得送醫急救，醫院發現女童傷勢可疑隨即通報。不過，女童因傷重，靠呼吸器維持22天後，仍於同年9月10日不治。

    廖女被警方拘提到案，她否認對女兒施暴，辯稱持吹風機替女兒吹頭髮時，因太靠近女兒頭才不慎燙傷其頭部，承認有拿愛的小手、鞋拔打她手腳，但否認不當管教。檢方認定廖女說詞不實且涉嫌重大，向法院聲押獲准，丈夫宋男則以5萬元交保。

    桃園地院認為，根據醫院診斷、死亡照片及法醫相驗等，廖女對女兒凌虐致死，女童到醫院前就停止呼吸，依家暴傷害致死罪重判12年6月。全案上訴高等法院。

    高院今再度開庭，廖女表示因早產生下龍鳳胎，因此很在意小孩的飲食，也對飲食做了很多努力，對女兒的管教比較嚴格，但出發點是為了小孩好，不過，女兒有偏食習慣，時常一餐要換幾種副食品，喊冤說絕沒有凌虐女兒。廖女庭訊後，因發現媒體守候，快步離去。下次庭訊訂於3月30日。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    廖姓女子（左）被控凌虐，幼女傷重不治，一審重判12年6月。高院今開庭，廖女否認不法，喊冤稱女兒偏食，「都是為女兒好」。（記者楊國文攝）

    廖姓女子（左）被控凌虐，幼女傷重不治，一審重判12年6月。高院今開庭，廖女否認不法，喊冤稱女兒偏食，「都是為女兒好」。（記者楊國文攝）

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