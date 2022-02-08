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    獨家》下班了！ 台中刑警值班猝逝 同仁送紙紮「遊艇」圓夢

    同仁送上一艘紙紮「遊艇」，希望他在另個世界一圓生前想要開遊艇環遊世界的夢想。（記者許國楨攝）

    同仁送上一艘紙紮「遊艇」，希望他在另個世界一圓生前想要開遊艇環遊世界的夢想。（記者許國楨攝）

    2022/02/08 16:53

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警三分局偵查佐程智遠，年初五值班時不幸猝逝，家屬當天上午前往招魂，同仁悲呼「智遠、下班了」，場景讓人鼻酸，這兩天昔日同僚陸續到其靈位前上香致哀，還有同仁送上一艘紙紮的「遊艇」送他最後一程，希望他在另個世界一圓生前想要開遊艇環遊世界的夢想，重情重義的兄弟情懷，令人動容。

    54歲的程智遠警專第5期畢業，共服務33年又9月，育有3女，其中大女兒及二女兒都在警界服務，他和母親則同住在中市東區，曾任職台中港務警察所警員、台中市警察局交通警察隊、台中市警察局刑事警察隊、第二、第五及第六分局、2008年核派第三分局至今。

    據了解，程員當天凌晨值班時，曾向同事說感覺胸口悶悶的，不料早上8點多交班時，就被發現癱坐在沙發上不動，上前查看才發現已無生命跡象，緊急送醫仍回天乏術，經報請地檢署相驗，確認死因為急性心臟衰竭及心肺功能障礙，由於事發突然，分局長官及同仁事發後紛趕到醫院關心。

    而家屬當天也到偵查隊辦公室招魂，一句「智遠、下班了」，讓在場同仁鼻酸，場面哀戚，而程員辦案盡心盡力認真負責，為使工作能如期完成，經常利用假日及平日下班時間主動加班處理，與歷任長官同事相處融洽，突然傳出惡耗身邊親友均感難以置信。

    這兩天同仁也陸續到其靈位前上香悼念，由於程員曾多次向同仁及好友提及，退休後最想做的一件事就是開遊艇環遊世界，未料壯志未酬，令人傷感，為此有同仁送上一艘象徵悠遊大海的紙紮「遊艇」送他最後一程，希望他在另個世界一圓生前夢想，重情重義的兄弟情懷，令人動容。

    台中市警三分局偵查佐程智遠，年初五值班時不幸猝逝。（警方提供）

    台中市警三分局偵查佐程智遠，年初五值班時不幸猝逝。（警方提供）

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