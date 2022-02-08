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    首頁　>　社會

    小王躺腿照曝人妻外遇鬧出人命 丈夫才知被綠獲賠50萬

    人妻穿睡衣讓男躺臥腿上自拍照曝光，丈夫才知被戴綠帽求償獲賠50萬元。（情境照）

    人妻穿睡衣讓男躺臥腿上自拍照曝光，丈夫才知被戴綠帽求償獲賠50萬元。（情境照）

    2022/02/08 00:26

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高中肄業賣鹹水雞的莊姓男子愛上有夫之婦，被控與人妻陳女交往，2人的親暱照片被陳女丈夫發現，人妻後來懷孕，丈夫認為是妻子離家出走，婚外情時與莊男發生關係，追問下妻子坦承給他戴了綠帽，陳女於去年進行流產手術，保證不再與小王聯繫後，丈夫才決定原諒陳女，不料，妻子還是藕斷絲連又離家不歸，丈夫怒告2人求償80萬，法官判決偷情男女共賠50萬。

    判決書指出，陳女的丈夫在金融業上班，2人於3年前結婚後，育有一名未成年子女，妻子在保險公司上班，認識開鹹水雞店的莊男，2人自1年多前開始有曖昧書信往來。陳女丈夫指控，妻子和莊男相約入住台中、台北摩鐵，去年1月間曾在墾丁見面，共同入住一間旅店，夫妻曾為此事發生爭執，妻子憤而離家出走至台中與莊男見面，後來丈夫又發現妻子和小王的親暱照片。

    直到去年3月間，妻子表示自己懷孕了，丈夫推算其受孕時間是在婚外情期間，陳女決定進行流產手術，並向丈夫保證不再與莊男聯繫後，他才決定原諒妻子，不料，2個月後，夫妻2人又因故爭吵，最後離家出走，至今下落不明，丈夫不甘被戴綠帽，控告2人偷情侵權，求償精神慰撫80萬。

    被告莊男否認侵權，辯稱並不知情陳女已經結婚，但法官調查2人交往期間，陳女曾帶其子女出現，莊男不可能視而不見或不問不知；莊男也否認2人是男女朋友之間的交往，法官比對2人互傳的訊息，莊男曖昧要女方面對客戶時別被拐走，還要陳女每天記得想他，任何事要記得向他報備。

    此外，2人還有多張親密互動的照片，陳女著睡衣，莊男躺臥在她的腿上，2人還手比愛心，法官認定被告間已踰越一般朋友之界線，已達到所謂親暱之男女朋友，高雄地院審結，判莊男、陳女共同賠償50萬元。

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