威力彩、大樂透頭獎都摃 今彩539頭獎開3注 春節大紅包送出22組

威力彩、38樂合彩大樂透、大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2022/02/03 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月3日）開獎的第111000010期威力彩、第111000014期大樂透及第111000029期雙贏彩頭獎均摃龜。預估下期威力彩頭獎累積金額上看9.1億元、大樂透下期頭獎累積金額則上看1.8億元。第111000029期今彩539頭獎開出3注，由彰化縣芳苑鄉三合村斗苑路三合段543號1樓「翠屏投注站」、高雄市左營區新庄仔路197號「福田彩券行」、新北市三芝區中山路一段72號（1樓）的「億來發券行」開出。

第111000010期威力彩中獎號碼為「第一區：11、13、19、22、27、28，第二區：03」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共28注中獎，每注可得15萬元；肆獎共203注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1148注中獎，每注可得4000元；陸獎共8063注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬5811注中獎，每注可得400元；捌獎共8萬5483注中獎，每注可得200元；玖獎共10萬6334注中獎，每注可得100元；普獎共18萬9921注中獎，每注可得100元。

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第111000010期38樂合彩中獎號碼為「11、13、19、22、27、28」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共110注中獎，每注可得5750元；二合共1810注中獎，每注可得750元。

第111000014期大樂透中獎號碼為「05、09、18、22、34、36；特別號：11」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得205萬1567元；參獎共99注中獎，每注可得4萬4633元；肆獎共285注中獎，每注可得9967元；伍獎共5318注中獎，每注可得2000元；陸獎共7613注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬3895注中獎，每注可得400元；普獎共9萬2599注中獎，每注可得400元。

第111000014期49樂合彩中獎號碼為「05、09、18、22、34、36」，四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共104注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2968注中獎，每注可得1250元。

第111000029期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、08、09、10、11、14、17、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共136注中獎，每注可得500元；肆獎共1480注中獎，每注可得100元。

第111000029期今彩539中獎號碼為「09、12、25、35、39」，頭獎3注中獎，可得800萬元；貳獎共236注中獎，每注可得2萬元；參獎共8285注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬1067注中獎，每注可得50元。

第111000029期39樂合彩中獎號碼為「09、12、25、35、39」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8716注中獎，每注可得1125元。

第111000029期3星彩中獎號碼為「454」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000029期4星彩中獎號碼為「3748」，正彩共7注中獎，可得12萬5000元。

第111000014期大樂透春節大紅包中獎號碼為「04、05、10、20、22、23、28、38、48」。

春節過年期間大樂透加碼，從本月28日起至2月11日，連續15天，天天開獎。另自1月28日至2月11日每期加開「春節大紅包」，只要開出的9個號碼對中6個號碼就中獎，360組若遲未送完，最長會增開至2月15日（元宵節）。

「春節大紅包」的對獎方式，春節期間每期大樂透均加開9個「春節大紅包」獎號，購券者只要對中當期9個「春節大紅包」獎號中的任6個，即為中獎。每期都有84組能對中「春節大紅包」的號碼組合，各組總獎金皆為100萬元，由該組所有中獎注數均分。

1月28日至本期累計開出158組春節大紅包，還有202組，將於2月4日晚間持續加開。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

雙贏彩獎號。（圖取自台灣彩券官網）

大樂透「春節大紅包」獎號。（圖取自台灣彩券官網）

3星彩、4星彩獎號。（圖取自台灣彩券官網）

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