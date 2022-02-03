為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南永康住宅大樓火警 50歲獨居男浴室內死亡

    台南永康一處公寓大樓4樓今晚發生住宅火警，一名50歲獨居男陳屍在浴室內，身旁還有一桶瓦斯桶及遺書，詳細案發情況仍待相關單位進一步調查釐清。（記者萬于甄攝）

    台南永康一處公寓大樓4樓今晚發生住宅火警，一名50歲獨居男陳屍在浴室內，身旁還有一桶瓦斯桶及遺書，詳細案發情況仍待相關單位進一步調查釐清。（記者萬于甄攝）

    2022/02/03 19:56

    〔記者萬于甄／台南報導〕大年初三，台南永康晚間約6點多一處住宅大樓4樓冒出濃煙，且傳出有一名民眾受困，消防局獲報派員前往現場灌救，火勢雖約10分鐘隨即撲滅，但消防人員入室搜索時，在4樓後方浴室內發現一名52歲男子，已明顯死亡，其身旁還有一桶約20公斤重瓦斯桶，現場留有遺書，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。

    台南永康忠孝路一處集合住宅公寓今晚6點多傳出火警，消防局獲報派遣第五大隊、復興、永康、大灣、後甲等消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時，公寓4樓竄出大量黑煙，且疑似有民眾受困，消防人員趕緊布水線灌救，同時請求第二梯次支援。

    火勢雖在10分鐘內控制撲滅，但消防人員進入搶救及搜索時，在後方浴室內發現一名男子，已明顯死亡，男子的身旁還有一桶打開的20公斤重瓦斯桶及遺書，現場燃燒面積約20平方公尺。

    附近民眾表示，事發前有聽到「 蹦、蹦」的聲音，但不知是怎麼起火，該名住戶個性獨來獨往，平時較少與大家互動，沒想到在過年期間發生憾事。

    ☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄大寮租屋宿舍火警救出7人 3人受驚嚇送醫觀察
    2022/02/03 14:23

    高雄大寮租屋宿舍火警救出7人 3人受驚嚇送醫觀察
    台東大年初二超「旺」…連傳3火警 幸無傷亡
    2022/02/02 19:12

    台東大年初二超「旺」…連傳3火警 幸無傷亡

    最國泰的幸福 南港 門戶綠帶最值得期待
    台東市資源回收埸竄火舌 打火兄弟搶滅
    2022/02/02 13:14

    台東市資源回收埸竄火舌 打火兄弟搶滅
    除夕夜驚魂！高雄大樓火警 7旬婦脫困搶救後恢復心跳
    2022/01/31 23:33

    除夕夜驚魂！高雄大樓火警 7旬婦脫困搶救後恢復心跳

    過年年菜買太多不用怕 這樣冰剛剛好
    除夕夜不平靜！樹林回收廠竄火 警義消171人搶救滅火
    2022/01/31 17:28

    除夕夜不平靜！樹林回收廠竄火 警義消171人搶救滅火
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播