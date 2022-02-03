台南永康住宅大樓火警 50歲獨居男浴室內死亡

台南永康一處公寓大樓4樓今晚發生住宅火警，一名50歲獨居男陳屍在浴室內，身旁還有一桶瓦斯桶及遺書，詳細案發情況仍待相關單位進一步調查釐清。（記者萬于甄攝）

2022/02/03 19:56

〔記者萬于甄／台南報導〕大年初三，台南永康晚間約6點多一處住宅大樓4樓冒出濃煙，且傳出有一名民眾受困，消防局獲報派員前往現場灌救，火勢雖約10分鐘隨即撲滅，但消防人員入室搜索時，在4樓後方浴室內發現一名52歲男子，已明顯死亡，其身旁還有一桶約20公斤重瓦斯桶，現場留有遺書，詳細案發情況仍待警方進一步調查釐清。

台南永康忠孝路一處集合住宅公寓今晚6點多傳出火警，消防局獲報派遣第五大隊、復興、永康、大灣、後甲等消防分隊前往救援，消防人員抵達現場時，公寓4樓竄出大量黑煙，且疑似有民眾受困，消防人員趕緊布水線灌救，同時請求第二梯次支援。

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火勢雖在10分鐘內控制撲滅，但消防人員進入搶救及搜索時，在後方浴室內發現一名男子，已明顯死亡，男子的身旁還有一桶打開的20公斤重瓦斯桶及遺書，現場燃燒面積約20平方公尺。

附近民眾表示，事發前有聽到「 蹦、蹦」的聲音，但不知是怎麼起火，該名住戶個性獨來獨往，平時較少與大家互動，沒想到在過年期間發生憾事。

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