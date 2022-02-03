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    相約夜店狂歡酒後起衝突 警將依聚眾鬥毆罪嫌函送

    大年初二，民眾相約夜店狂歡，卻因酒醉發生衝突，警方獲報趕到現場處理。（記者歐素美翻攝）

    大年初二，民眾相約夜店狂歡，卻因酒醉發生衝突，警方獲報趕到現場處理。（記者歐素美翻攝）

    2022/02/03 14:14

    〔記者歐素美／台中報導〕大年初二凌晨4點多，台中市superhouse夜店外發生酒客離場時叫囂不願離去，與夜店安管人員發生推擠等衝突，台中市警察局大墩派出所接獲夜店報案趕到現場時，人已鳥獸散，現場民眾表示，雙方熟識相約酒店狂歡，因酒醉才在離去時發生拉扯，警方表示，目前已掌握數名施暴者身分，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆罪偵處。

    民眾在臉書「爆料公社」po文指稱夜店（superhouse）酒客離場發生失態推擠事件，台中市警察局表示，大墩派出所於大年初二凌晨4時許接獲夜店安管來電指稱，酒客酒後叫囂不願離去，同行友人在場勸架隔離衝突，隨後即鳥獸散。

    警方趕到現場時雖未見衝突情事，但現場仍有數位民眾，民眾向警方供稱雙方當事人皆熟識，相約夜店狂歡，但離開時彼此藉酒意互相拉扯叫囂，引爆推擠衝突。

    警方表示，已初步掌數名施暴者身分，全案將依刑法第150條聚眾鬥毆罪偵處。並呼籲民眾酒後易衍生衝突情事，警方決不容許任何形式的暴力行為，民眾若遇有衝突暴力事件，務必立即撥打110報案專線，警方會立即派員查處協助。

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