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    100萬大紅包再開出16組！新北新店「億萬財神投注站」3天開2組

    今晚大樂透頭獎連2摃，下期頭獎上看1.3億元；本春節大紅包」則開出16組。（記者鄭琪芳攝）

    今晚大樂透頭獎連2摃，下期頭獎上看1.3億元；本春節大紅包」則開出16組。（記者鄭琪芳攝）

    2022/01/30 22:52

    首次上稿 22:04
    更新時間 22:52

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕今天晚上開獎的大樂透，頭獎連2摃，台灣彩券公司預估，下期大樂透銷售金額2.7億元，頭獎累積金額上看1.3億元；本期「春節大紅包」則開出16組，總中獎注數為18注，其中14組為單注中獎、各得100萬元，2組為2注均分、各得50萬元。

    本期大樂透中獎號碼為「03、08、15、20、22、23」，特別號「36」。春節大紅包中獎號碼「06、12、20、24、33、41、45、47、49」，對中其中6個號碼就中獎。台彩表示，截至本期為止，360組「春節大紅包」獎項共開出55組，剩餘305組，下期將繼續加開大紅包獎項。

    台彩表示，大樂透春節大紅包加碼活動今晚進行第3次開獎，共開出16組、中獎注數18注，今晚開出春節大紅包獎項的18家投注站，不乏過去曾開出大紅包的彩券行；其中，新北市新店區的「億萬財神投注站」甫於28日開出1注大紅包今天又開出1注，3天內已有2次開出紀錄（獎金各為100萬及50萬元），這也是該投注站本屆第3次開出春節大紅包獎項。此外，新北市泰山區「仲億彩券行」、台北市北投區「錢來發彩券行」以及台北市大同區的「賓果發彩券行」等，都在今晚締造本屆第3次開出春節大紅包的紀錄。

    台彩表示，截至小年夜（30日），大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出55組，累計中獎人數為59人，其中獨得100萬獎金有51人，其餘8人各得50萬元，360組大紅包還有305組待送出。此外，已28連摃的威力彩，也將於除夕夜開獎，頭獎金額上看6.9億元。

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