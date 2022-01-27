統促黨成員潑漆何韻詩起訴11人僅1人有罪 判決理由曝光

何韻詩遭潑漆。（資料照）

2022/01/27 18:27

〔記者張文川／台北報導〕香港藝人何韻詩3年前來台參與台港大遊行，受訪時遭統促黨成員胡志偉從頭頂潑紅漆，檢方依妨害集會遊行、強制、公然侮辱、毀損等罪，起訴胡志偉等11名統促黨成員，但台北地院只認定胡志偉有罪，依毀損罪判刑3月，可易科罰金，其餘10人無罪。判決理由出爐，法官認為僅胡志偉有毀損、公然侮辱的犯意，但潑漆後活動照常舉行，不構成妨害集遊、強制罪，10人則是因無法證明與胡志偉達成犯罪共識或行為分擔，故判無罪。

檢警調查，胡志偉等人得知何韻詩、黃之鋒等人2019年9月29日在台北參與台港大遊行，透過LINE群組「康樂活動」聯繫分工，當天上午也聚集謀劃，打算趁何韻詩和黃之鋒現身時伺機施暴。胡志偉埋伏於濟南路立院群賢樓前道路，負責對何韻詩、黃之鋒潑漆；陳友達等4人準備餿水袋、水球、尿液袋及水槍，若胡潑漆失敗，4人就接力上陣潑尿和餿水，梁太富等6人則在外圍伺機行事，掩護胡志偉脫身。

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何韻詩在集會登場前接受媒體聯訪時，胡志偉從她後方潑紅漆，一旁的遊行發言人黃彥誠、日籍記者佐佐木宏衣褲也被波及。

蒞庭檢察官論告時，具體求處胡志偉8月徒刑，何韻詩的委任律師也表達希望判處不可易罰金之刑。北院獨任法官姚念慈審理後認定，胡志偉對何韻詩有毀損、公然侮辱的直接故意，對黃彥誠、佐佐木宏有毀損的間接故意。

至於檢方指控妨害合法集遊罪、強制罪，法官認為無法證明胡有破壞集會遊行、妨害採訪權的意圖，潑漆過程非常短暫，雖短暫打斷何韻詩發言，但何仍繼續受訪、佐佐木宏繼續採訪、黃彥誠繼續工作，在場媒體也全程紀錄，集遊照常進行，未達妨害集遊的程度，也未妨害相關人的受訪、採訪權益，認定不構成此2罪。

10名共犯獲判無罪，法官認為，胡雖在犯案前向眾人明確表示要去潑漆，要梁太富等人保護他不要被現場民眾圍毆，但依證據，無法確認他們有與胡志偉達成犯罪共識，以及分擔或幫助他犯案，實際上，陳友達等人也沒有做出潑尿、噴水槍、掩護胡離開等不法行為，因此判10人無罪。

法官量刑時指出，我國近來因不同黨派政治人物互相攻訐，日趨逾越禮節，失去引領社會善良風氣的高度，這實非司法在個案重判就能遏止或教育、矯治，正本清源，仍須各政治人物能以身作則，放下一己算計，撫平社會不安與對立，還我臺灣人民純樸善良本性而不再發生類似事件，因此，承審法官回歸個案，不從重也不輕宥。

法官審酌胡志偉的犯罪動機、目的，是因與何韻詩政治立場相左，不滿何韻詩以觀光名義入境，卻參與政治集遊，而冀圖以潑漆手段使何韻詩難堪，犯後對坦認對何韻詩公然侮辱、毀損，但對毀損佐佐木宏、黃彥誠衣物卻不願坦然面對，還說對自己的行為並無悔意，「謬稱具有表達自由的性質，希望用激烈手段凸顯問題」，又考量胡曾對政治立場不同的人噴漆，同類犯罪一犯再犯，故量處3月徒刑。

何韻詩遭潑漆，統促黨11成員僅胡志偉（見圖）被認定有罪。（資料照）

統促黨成員胡志偉戴頭套朝何韻詩頭上潑紅漆，被糾察隊帶離現場。（資料照）

何韻詩遭潑漆。（資料照）

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