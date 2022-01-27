超冷靜！被網友性侵後拍照存證 買避孕藥、報案討回公道

女子小青遭賴姓男大學生性侵後，還要求到藥局買事後避孕藥，對於不幸受害表很冷靜。圖為各類避孕藥示意圖。（記者王俊忠攝）

2022/01/27 00:15

〔記者王俊忠／台南報導〕賴姓男大學生2020年5月2日與已滿18歲的女網友小青相約在台南見面，當晚兩人先與車友餐敘，隔天（3日）凌晨零時許兩人再續攤喝酒，小青醉倒在餐酒館內，賴男叫醒女方後載到租住處，見小青醉得不醒人事、趁機脫去衣褲性侵，但事後小青要求拍攝狼男身分證照片，表現超冷靜，也掌握重要的證物！

據了解，小青與賴男是在網路上交友認識，女方甚至還不知道賴男的真實姓名，兩人就相約在台南見面，2020年5月2日下午5時許，小青坐火車到台南火車站，與賴男一起參加車友的餐敘，晚餐後，賴男3日凌晨零時許又邀小青到1家餐酒館續攤喝酒，女方喝到不勝酒力、倒臥沙發休息。

請繼續往下閱讀...

3日凌晨5時，賴男叫醒小青，再騎機車載小青回到其租住處休息，賴見女方醉臥床上、不醒人事，即擅自脫去小青褲子與內褲，先後以手指及自己性器官侵入女方下體。

雖然酒醉，小青仍被賴男的性侵舉動驚醒，在穿上衣服後，因還不知道賴的真實姓名，她超乎冷靜地要求賴男出示身分證供她拍照存證，接著要男方載她到台南火車站搭車回家，途中還到藥局買事後避孕藥。

小青回家後不甘受辱、於4日下午到醫院驗傷，報警究辦賴男。

台南地院依乘機性交罪判賴男2年徒刑，因賴男犯後認錯、坦承犯行，並與女方達成和解、支付賠償金，已知悔悟、彌補錯誤，有所警惕，合議庭給予緩刑5年的自新機會，但在緩刑期間，賴須接受保護管束、並對檢察官指定的機構提供120小時義務勞務；此案可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法