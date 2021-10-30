如廁被舔下體 睜眼驚見是「他」 夜店咖從此宅在家

阿昌搭訕正妹，上廁所被舔下體，以為飛來艷福，沒想到睜眼赫見對方是偽娘，心理受創甚深。（資料照）

2021/10/30 23:27

〔記者吳政峰／台北報導〕男子阿昌（化名）喜歡流連夜店，2019年間到北市一間KTV續攤，喝到泥醉上廁所，突然感覺有人在舔他的下體。阿昌原本以為是剛剛搭訕的正妹，沒想到睜眼一看，竟是友人帶來的男扮女裝洪姓偽娘，當場大喊「不行」，連忙把褲子穿上後衝回包廂，癱軟在座位上。從此以後，阿昌不僅不再去夜店，成天宅在家，連大學註冊都不去。高等法院認為洪男觸犯乘機性交罪，判刑3年6月。

去年8月間，阿昌到夜店搭訕了一名正妹，與友人相約到KTV續攤，在包廂內唱歌、喝酒，喝醉的阿昌尿急，踉蹌前往廁所，忘了鎖門，頭靠在牆上，身體面對小便斗，尿完之後，因醉到無力穿褲子，便倚在牆上休息，下體外露，此時，突然聽到有人進入廁所。

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阿昌感覺有人用手摸他露在褲子外的生殖器，並親吻他的脖子，他因為酒醉、精神恍惚，誤認是當天在夜店搭訕認識、一起到KTV續攤的正妹，以為飛來艷福，便閉著眼睛，頭向上傾，後腦勺靠著牆壁，讓對方口交。

後來阿昌睜開眼睛，赫見幫他服務的不是正妹，而是友人帶來的洪姓偽娘，當場受驚，直說「不行！不行！」把洪男推開，連忙穿上褲子，隨即連滾帶爬地往外衝，返回包廂後心有餘悸，癱軟在包廂座位上，不知如何是好。

隔天，阿昌清醒後深感受辱，決定前往醫院驗傷，發現脖子上有口紅印，下體龜頭則被舔到紅腫，心理受創甚深，決定提告。

阿昌友人證稱，阿昌平時是個愛玩的人，喜歡流連夜店尋歡，但是案發之後，不只不再去娛樂場所，連外出頻率都降低，也不跟朋友相約，個性大變，成為宅男；而阿昌原本考上大學，發生這件事情後，連註冊都不去，可能是嚇到，面對人群有壓力。

高院指出，洪男為滿足自己性慾，竟利用阿昌酒醉暈眩、精神恍惚、反應遲鈍的狀態，對其乘機性交，顯未能尊重他人的性自主決定權，造成阿昌心理創傷。合議庭考量洪男犯罪後無悔意，亦無向阿昌道歉或彌補損害的犯後態度，評議後判洪男3年6月徒刑，可上訴。

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