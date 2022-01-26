男登蘭嶼大天池摔落山溝 消防、義消合力救援

拿著繩索帶著些許靦腆的就是休假中主動出勤協助救援的洪姓消防隊員。（台東消防局提供）

2022/01/26 22:48

〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼的著名景點大天池，達悟族語意指「高山之海」，海拔雖僅340公尺高，在步道健行能同時享有海、天、林同在足下的美景，是許多遊客必訪景點，但許姓男子今天被美景震撼跌落山溝，警義消聯手救援脫困。

台東縣消防局今天下接獲許姓男子報案說，他獨自攀登蘭嶼的大天池，回程途中滑落登山步道旁山坳受傷，太過驚慌方向錯亂，走偏遠離步道，摔落處位處灌木叢間，無法明辨正確方位，因此撥打119求救。

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消防局立即派遣蘭嶼分隊消防人員攜帶山域搜救裝備趕往救援，同步利用案件系統呼叫義消支援，特別的是，在消防人力有限且沒有其他消防單位支援的離島消防隊，因為交通船班無法回本島而在隊休假的洪姓消防隊員，立即主動加入搜救行動，讓整個救援更加順遂。

許男受困位置手機訊號時有時無，消防局指揮中心技巧而耐心地利用有訊號時段，指導許男回傳正確定位，且在報案初始就鄭重告知「千萬不要再移動」，加快救援速度，在4名消防人員及6名義消通力合作下，發揮平時山域救援訓練成效，很快的在下午3點半成功找到許男，將他帶回登山步道，他除了幾處表皮擦挫傷，及面露些許驚恐，並無大礙。

台東縣消防局特別提醒，山一直都在，景一直都有，從事山林活動，在欣賞享受美景前，務必完善登山計畫，準備正確的裝備，結伴跟團並建議有專業嚮導帶領，出發前慎重評估自身及團友身體狀況，方能安然徜徉於山林美景裡。

蘭嶼消防人員及義消抵達民眾摔落處，準備下切救援。（台東消防局提供）

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