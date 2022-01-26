男登蘭嶼大天池摔落山溝 消防、義消合力救援
2022/01/26 22:48
〔記者黃明堂／台東報導〕蘭嶼的著名景點大天池，達悟族語意指「高山之海」，海拔雖僅340公尺高，在步道健行能同時享有海、天、林同在足下的美景，是許多遊客必訪景點，但許姓男子今天被美景震撼跌落山溝，警義消聯手救援脫困。
台東縣消防局今天下接獲許姓男子報案說，他獨自攀登蘭嶼的大天池，回程途中滑落登山步道旁山坳受傷，太過驚慌方向錯亂，走偏遠離步道，摔落處位處灌木叢間，無法明辨正確方位，因此撥打119求救。
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消防局立即派遣蘭嶼分隊消防人員攜帶山域搜救裝備趕往救援，同步利用案件系統呼叫義消支援，特別的是，在消防人力有限且沒有其他消防單位支援的離島消防隊，因為交通船班無法回本島而在隊休假的洪姓消防隊員，立即主動加入搜救行動，讓整個救援更加順遂。
許男受困位置手機訊號時有時無，消防局指揮中心技巧而耐心地利用有訊號時段，指導許男回傳正確定位，且在報案初始就鄭重告知「千萬不要再移動」，加快救援速度，在4名消防人員及6名義消通力合作下，發揮平時山域救援訓練成效，很快的在下午3點半成功找到許男，將他帶回登山步道，他除了幾處表皮擦挫傷，及面露些許驚恐，並無大礙。
台東縣消防局特別提醒，山一直都在，景一直都有，從事山林活動，在欣賞享受美景前，務必完善登山計畫，準備正確的裝備，結伴跟團並建議有專業嚮導帶領，出發前慎重評估自身及團友身體狀況，方能安然徜徉於山林美景裡。