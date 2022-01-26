為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    沒論林秉樞妨害風化罪嫌 檢︰未發現意圖散布持有猥褻影像行為

    立委高嘉瑜的律師李永裕（中）。（資料照）

    立委高嘉瑜的律師李永裕（中）。（資料照）

    2022/01/26 13:18

    〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署昨起訴家暴立委高嘉瑜的男子林秉樞，但未提及林嫌有無涉犯妨害風化中的「意圖散布而持有猥褻影像」罪嫌，高的委任律師李永裕今受訪時提出相關質疑；對此，新北檢表示，律師於告訴補充理由狀中並未明確表示要對此部份提告，且經檢察官綜合所有事證後，目前尚未發現林嫌有意圖散布而持有猥褻影像行為，若律師認為已就此部分提出告訴或告發，將再通知告訴律師到署說明及依法為後續處理。

    李永裕今受訪時表示，新北檢去年聲押林嫌時，罪狀包括意圖散布而持有猥褻影像，但起訴後卻沒看到這條，李永裕表示，之前就有提供林嫌的LINE對話記錄給檢察官，證明林嫌曾涉嫌散布其他被害女子猥褻照給其朋友，最後起訴書卻沒處理，高嘉瑜不解是檢察官處理中還是漏掉？

    對此，檢方表示，律師於告訴補充理由狀中並未明確表示要對林嫌提出意圖散布而持有猥褻影像告訴，補充理由狀內容中，雖有提到林嫌有散布他名女子照片行為，檢察官認為只是提供參考；另聲請羈押時，檢察官雖有提到此罪名，但偵查過程是動態的，起訴罪名仍然要以偵查結果為準，檢察官綜合所有事證後，目前尚未發現林嫌有意圖散布而持有猥褻影像行為。

    檢方並表示，若律師認為已就此部分提出告訴或告發，將再通知律師說明及依法為後續處理。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林秉樞父親筆信護子 高嘉瑜律師：懷疑林還在操作 仍有羈押必要
    2022/01/26 12:26

    林秉樞父親筆信護子 高嘉瑜律師：懷疑林還在操作 仍有羈押必要
    偷拍裸照 命高嘉瑜脫光暴打／林秉樞8罪從重求刑
    2022/01/26 05:30

    偷拍裸照 命高嘉瑜脫光暴打／林秉樞8罪從重求刑

    新大同千億資產活化 首發鉅作登場
    林秉樞握4女友私密照 2女被迫助犯罪
    2022/01/26 05:30

    林秉樞握4女友私密照 2女被迫助犯罪
    涉家暴立委高嘉瑜被起訴 林秉樞幾乎全盤否認
    2022/01/25 23:53

    涉家暴立委高嘉瑜被起訴 林秉樞幾乎全盤否認
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播