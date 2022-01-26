沒論林秉樞妨害風化罪嫌 檢︰未發現意圖散布持有猥褻影像行為

立委高嘉瑜的律師李永裕（中）。（資料照）

2022/01/26 13:18

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署昨起訴家暴立委高嘉瑜的男子林秉樞，但未提及林嫌有無涉犯妨害風化中的「意圖散布而持有猥褻影像」罪嫌，高的委任律師李永裕今受訪時提出相關質疑；對此，新北檢表示，律師於告訴補充理由狀中並未明確表示要對此部份提告，且經檢察官綜合所有事證後，目前尚未發現林嫌有意圖散布而持有猥褻影像行為，若律師認為已就此部分提出告訴或告發，將再通知告訴律師到署說明及依法為後續處理。

李永裕今受訪時表示，新北檢去年聲押林嫌時，罪狀包括意圖散布而持有猥褻影像，但起訴後卻沒看到這條，李永裕表示，之前就有提供林嫌的LINE對話記錄給檢察官，證明林嫌曾涉嫌散布其他被害女子猥褻照給其朋友，最後起訴書卻沒處理，高嘉瑜不解是檢察官處理中還是漏掉？

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對此，檢方表示，律師於告訴補充理由狀中並未明確表示要對林嫌提出意圖散布而持有猥褻影像告訴，補充理由狀內容中，雖有提到林嫌有散布他名女子照片行為，檢察官認為只是提供參考；另聲請羈押時，檢察官雖有提到此罪名，但偵查過程是動態的，起訴罪名仍然要以偵查結果為準，檢察官綜合所有事證後，目前尚未發現林嫌有意圖散布而持有猥褻影像行為。

檢方並表示，若律師認為已就此部分提出告訴或告發，將再通知律師說明及依法為後續處理。

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