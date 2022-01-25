高院審理三中案首傳蔡正元 蔡：被羅織罪狀已限制出境5年

高院今審理前立委蔡正元涉侵占阿波羅公司款項等案，蔡辯稱遭羅織罪名，檢方指控蔡有逃亡可能，應將他限制出境。（記者楊國文攝）

2022/01/25 11:53

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九於「三中案」被控主導賤賣中廣、中視、中影等黨產，台北地院判馬無罪，但被告之一的立委蔡正元涉利用中影股權交易機會，私吞阿波羅投資公司2.8億元資產，並故意漏登會計項目，依業務侵占罪判他3年半徒刑、商業會計法判刑6月、得易科罰金，沒收2億8032萬餘元犯罪所得。全案已上訴高院，高院今傳訊蔡，就是否延長限制出境等處分開庭，蔡大吐苦水，堅稱未犯罪，被「羅織罪狀」，無論檢方起訴、一審判他有罪，都是「不合理、不合情、不合法」，從此案偵查起，他已被限制出境5年，不應再將他限制出境，檢方指控蔡有逃亡之虞，應繼續限制出境；高院近日裁定是否延長限制出境、出海8個月。

蔡正元今上午特地提早半小時，於上午9時就抵達高院，蔡上一次遭限制出境、出海8個月至2月17日屆滿，高院今傳喚他審理是否延長限制出境、出庭事宜。

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蔡庭訊辯稱，一審判他有罪並不合理，未考量他當時背負的責任、生命上的風險，及對中影公司有倒閉的風險所做的貢獻，都只考慮當時中影董事長郭台強的一面之詞，蔡強調，檢方起訴書也提到張哲琛、汪海清2人同意郭台強不必支付中影股權買賣契約書規定的巨額利益分享金，正是他堅持中影買方應支付的巨款，不過，無論一審判決或檢方起訴都故意漠視張、汪、郭3人共謀傷害中影公司的背信事項，而將他羅織罪狀。

蔡表示，未犯罪、無犯意、也未侵占阿波羅公司的財產，一審判他侵占阿波羅資金2億8千多萬元，是因一審不了解他承受7億多元的債權、債務，其中，必須支付的代價龐大，他是用於調度，彌補財務支出所產生的資金流程，卻被認定是犯罪所得；蔡說他已69歲，「還能活多久呢？」，「我力爭清白，比生命更重要」、「我不可能任由另人刻意羅織我入罪，讓我蓋棺之時，以有罪之身進入火葬場」，他從偵查起至今已被限制出境5年之久，不應繼續將他限制出境。

蔡的律師陳恆寬主張，蔡正元所涉刑責為5年以下之罪，並非重罪，商會法部份只被判刑6月，且可易科罰金，公益侵占部份判無罪，並無涉重罪遭追訴，且蔡的妻女都在台灣，也以一千萬元獲交保，相關財產遭扣押，並無逃亡國外的動機及可能性，沒有限制出境、出海的必要。

不過，高檢署檢察官邱智宏指控，蔡正元涉及公益侵占、業務侵占罪、商會法等犯罪，但蔡從偵查起到一審審理，始終否認犯罪，但一審已判決蔡業務侵占3年6月徒刑、商會法6月徒刑，其中業務侵占的3年半徒刑是不得易科罰金，屬中度以上自由刑，足以認定蔡有高度逃亡可能性；另外，一審判決認定，蔡正元有未扣案的犯罪所得2億8千多萬元，這些犯罪財產都可能是蔡逃亡海外的依據，因此蔡有逃亡的可能性，建請高院應裁定將蔡延長限制出境、出海8個月。

台北地院判決指出，中投公司2006年4月27日和郭台強妻子羅玉珍、前中影副董事長莊婉均簽約出售中影股權，羅、莊也和阿波羅公司負責人蔡正元約定由阿波羅擔任股權交易平台，負責處理計算和交付款項事宜。

中影股權出售後，4億3244萬元款項信託交付蔡正元，蔡因「個人需求」侵吞2億8032萬元為己用，並故意未揭露股款信託事項，導致阿波羅公司財務報表不實，被依業務侵占罪判刑3年半、商會法判刑6月，可易科罰金，公益侵占罪判無罪。

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