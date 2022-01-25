小心！車不讓人 新北將啟動3處科技執法

新北市長侯友宜強調，生命是無價的，科技執法是為守護人民的安全，不是政府和民眾搶錢。（記者何玉華攝）

2022/01/25 11:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局指出，電動自行車、外送員是事故及違規快速增加的族群，將列為今年的檢討防制重點，新北市長侯友宜強調，高齡者事故防制也要加強，以30日內死亡人數控管在223人以下為目標；另外，除了恢復區間測速使用，2月底前也將啟用3處車不讓人的科技執法。

交通局今（25）天在道路交通安全督導會報進行今年度重點工作報告，會中提到經過每月追蹤，電動自行車、外送員是事故及違規快速增加的兩大族群；電動自行車傷亡事故增加454件，增加比例43.2%，外送員增加168件，比例增加15.1%，將針對停讓人車、違停肇事、路口轉向及市區超速方面進行改善。

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其中，交通執法部分，除了恢復北宜公路26.2至32.2公里處、新店環河路及台64中和段區間測速，2月底前將啟用3處車輛不停讓行人科技執法，以及新增板橋文化、民生路口車輛違規科技執法。

侯友宜指出，要從工程、教育、執法、宣導等方面，達到30日內死亡人數控管在223人以下的目標；他也說，根據以往經驗，區間測速執法有、無設備，事故發生相差達7成，生命是無價的，政府沒必要用區間測速來跟民眾搶錢，後續還有5處已經完成設備設置，一旦檢測合格，就會啟用。

交通局補充，除了恢復區間測速，針對車輛行經路口未停讓行穿線上的行人，預計在2月底前啟用三處科技執法設備，分別是新店的建國、民族路口、汐止大同路汐止國小附近，以及板橋文化路，一旦車輛違規就會拍照取締，直接傳送警察局系統開單。

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