街友突暴斃 移民署揪出18年前假結婚案

黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鍥而不捨追查，查出黃男「假結婚」案。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

2022/01/24 21:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黃姓男子去年11月突然在台鐵花蓮站候車大廳猝死，警方發現黃男配偶欄有名中國配偶，於是轉給移民署花蓮縣專勤隊聯繫，結果發現此女早因非法打工被遣送出境，查緝人員懷疑黃男「假結婚」，輾轉找到當年一起到中國的賴姓友人，賴男到案後坦承兩人都是假結婚，還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的中籍配偶手上。

移民署花蓮縣專勤隊今指出，2021年11月間接獲花蓮鐵路派出所通報，一名黃姓街友在台鐵花蓮站候車大廳猝死，警方無法聯繫死者中籍配偶，請求移民署協助。

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經專勤隊員審視相關資料後，發現死者曾和一名中籍朱姓女子結婚，而朱女早在2003年間就因在台非法工作遭警方查獲遣送出境。依承辦人員多年的辦案經驗，直覺此婚姻關係應不單純，於是展開調查，深入挖掘出18年前的舊案。

經調閱資料分析，當時與黃姓男子一同前往中國辦理結婚，還有另一賴姓男子，經傳訊賴男後，他坦承2003間為貪圖免費機票、食宿及旅遊等代價，夥同黃男一同前往中國辦理假結婚。

但害怕遭受法律制裁，不敢自首吐實，以致黃、賴兩男與中配婚姻關係仍持續存在。

賴男向移民署官員說，因本身假結婚問題，他名下原住民保留地可能被不認識的中國假新娘繼承，如今能坦承，心情如釋重負，並感謝移民署幫忙，未來會坦然面對司法，希望透過此次司法審判，撤銷假結婚登記。

移民署花蓮專勤隊指出，早年在花蓮部分地區盛行赴中國辦理假結婚，許多出賣身分給人蛇集團，引進中國假新娘的男子，如今卻面臨財產繼承爭議及申請低收入戶補助資格等問題。

移民署專勤隊呼籲，民眾切勿抱持僥倖心理或貪圖蠅頭小利以身試法，有類似觸法情形的民眾主動投案，移民署將會盡力協助解決。

黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鎮查到另一名賴姓男子18年前同樣違法情形。賴男還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的中籍配偶手上。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

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