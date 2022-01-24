為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    街友突暴斃 移民署揪出18年前假結婚案

    黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鍥而不捨追查，查出黃男「假結婚」案。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

    黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鍥而不捨追查，查出黃男「假結婚」案。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

    2022/01/24 21:08

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮黃姓男子去年11月突然在台鐵花蓮站候車大廳猝死，警方發現黃男配偶欄有名中國配偶，於是轉給移民署花蓮縣專勤隊聯繫，結果發現此女早因非法打工被遣送出境，查緝人員懷疑黃男「假結婚」，輾轉找到當年一起到中國的賴姓友人，賴男到案後坦承兩人都是假結婚，還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的中籍配偶手上。

    移民署花蓮縣專勤隊今指出，2021年11月間接獲花蓮鐵路派出所通報，一名黃姓街友在台鐵花蓮站候車大廳猝死，警方無法聯繫死者中籍配偶，請求移民署協助。

    經專勤隊員審視相關資料後，發現死者曾和一名中籍朱姓女子結婚，而朱女早在2003年間就因在台非法工作遭警方查獲遣送出境。依承辦人員多年的辦案經驗，直覺此婚姻關係應不單純，於是展開調查，深入挖掘出18年前的舊案。

    經調閱資料分析，當時與黃姓男子一同前往中國辦理結婚，還有另一賴姓男子，經傳訊賴男後，他坦承2003間為貪圖免費機票、食宿及旅遊等代價，夥同黃男一同前往中國辦理假結婚。

    但害怕遭受法律制裁，不敢自首吐實，以致黃、賴兩男與中配婚姻關係仍持續存在。

    賴男向移民署官員說，因本身假結婚問題，他名下原住民保留地可能被不認識的中國假新娘繼承，如今能坦承，心情如釋重負，並感謝移民署幫忙，未來會坦然面對司法，希望透過此次司法審判，撤銷假結婚登記。

    移民署花蓮專勤隊指出，早年在花蓮部分地區盛行赴中國辦理假結婚，許多出賣身分給人蛇集團，引進中國假新娘的男子，如今卻面臨財產繼承爭議及申請低收入戶補助資格等問題。

    移民署專勤隊呼籲，民眾切勿抱持僥倖心理或貪圖蠅頭小利以身試法，有類似觸法情形的民眾主動投案，移民署將會盡力協助解決。

    黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鎮查到另一名賴姓男子18年前同樣違法情形。賴男還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的中籍配偶手上。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

    黃姓街友去年11月在台鐵花蓮站候車大廳猝死，移民署花蓮縣專勤隊鎮查到另一名賴姓男子18年前同樣違法情形。賴男還請求移民署幫忙撤銷婚姻登記，避免原住民土地落到不認識的中籍配偶手上。（移民署花蓮縣專勤隊提供，圖片人物非當事人）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北車站前 骨瘦如柴街友暴斃騎樓
    2021/03/18 12:34

    台北車站前 骨瘦如柴街友暴斃騎樓
    專員勾結人蛇指導假結婚通關招數 移民署：絕不護短
    2019/10/27 19:24

    專員勾結人蛇指導假結婚通關招數 移民署：絕不護短

    不只中台灣和桃竹苗 南台灣也第一？
    睡樓梯間叫不醒 後龍車站驚傳街友暴斃
    2019/08/27 10:00

    睡樓梯間叫不醒 後龍車站驚傳街友暴斃
    假結婚花招百出 移民署3關卡防堵
    2019/07/29 05:30

    假結婚花招百出 移民署3關卡防堵

    用眼狂魔必備！有「它」輕鬆顧目睭
    暴斃追查身分...5手足竟有2街友2貧困單親
    2019/01/11 13:11

    暴斃追查身分...5手足竟有2街友2貧困單親
    社會今日熱門

    2022春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播