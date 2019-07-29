假結婚花招百出 移民署3關卡防堵

2019-07-29

〔記者王冠仁／台北報導〕現今兩岸通婚頻繁，有不少人蛇集團看準此點，利用「假結婚」媒介中國女子來台從事不法。為防制人口販運，移民署針對中國人民來台，設立了一套審核標準，專勤隊也立下「訪查、訪談、面談」三道關卡來把關，更會視個案情況，來調整訪談題目與方式。

依規定，中國人民申請來台團聚、居留或定居者，須先面談，瞭解中國配偶與國人婚姻的真實性。

移民署說，中國人民若來台結婚、團聚、居留或定居，須由台灣親友向移民署各地服務站提出申請。以結婚為例，若中國配偶要來台，我國配偶必須先去中國結婚取得相關證件，將證件拿回台灣，再到移民署各服務站申請。

面談「抓鬼」 別想憑「題庫」過關

服務站會先審核文件，沒問題就將案件交由專勤隊處理。專勤隊會先到當事人住處「訪查」，透過家屬與親友之間的互動來辨識真偽。若有疑慮，會再找當事人「訪談」，依其身家背景、經濟能力等狀況審核；若還是「怪怪的」，專勤隊會待中國配偶來台時，進一步分別詢問疑點。

一名資深專勤隊員指出，專勤隊員其實是透過生活作息、情侶暱稱、平時聊天、來台遊玩、兩人相識經過等「近乎流水帳」的細節，來了解當事人生活互動及狀況；考量每個人生活習慣、個性大不相同，每次面談都會調整內容。坊間傳聞中國人民來台時，專勤隊有固定「題庫」來詢問，其實並無此事。

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