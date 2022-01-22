法警長違建還分租 門口掛制服、手銬被控「仗勢欺人」

南投地檢署劉姓法警長住家遭爆是違建，門前還掛警用制服、手銬，被控「仗勢欺人」，讓外人對違建不敢有意見。（記者劉濱銓翻攝）

2022/01/22 14:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投地檢署劉姓法警長，被爆住家是違建，2樓還隔成4間房分租，甚至在住家門口掛上警察制服、手銬等，被控「仗勢欺人」，讓外人對違建不敢有意見，對此，劉姓法警長回應，住家是鐵皮屋，因位在地震敏感地帶，申照未過確實是違建，對於違建他願意接受處罰，但爆料的租客已2個月不繳租，除盼儘速搬走，也會循法律途徑解決。

劉姓法警長表示，位在南投市郊的住宅，當初是買建地，但因位在地震敏感地帶，只能建臨時建物，因此是蓋鐵皮屋，住家是2樓建物，1樓為自住，2樓因沒在使用，便隔成4間分租，每月租金4500元，藉此分擔一些房屋貸款。

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有關自家掛上舊式警用制服與手銬，係因房子在分租之前，附近鄰居曾遭遇宵小，他才會用制服嚇阻以求自保，手銬則因平常他會修理一些電器，只是拿來測試導電之用，所有物品都放在自宅防杜宵小，卻遭人「對號入座」，令他感到很無奈。

至於妻子言行被房客指「後台很硬」，應該是遭擴大解釋，由於身為警務人員，他很少與租客接觸，恐是妻子與租客有糾紛，該租客還欠租2個月，不滿被催繳才會爆料。

至於自家違建他願意接受開罰，但仍希望能保住房子，未來也不會分租房間了，對於租客只希望能趕快搬走，並會循法律途徑解決糾紛。

南投地檢署劉姓法警長住家遭爆是違建，2樓還隔成4間分租。（記者劉濱銓翻攝）

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