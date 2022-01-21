嘉市「可樂洗車場」遇祝融 近2萬件可口可樂收藏品面目全非

可樂洗車場遇大火祝融，門窗都被燒毀。（記者王善嬿攝）

2022/01/21 19:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕人稱「可樂發」的嘉義市可樂洗車場老闆陳生發，18歲起蒐集可口可樂周邊商品、限量曲線瓶還有公仔，至今收藏近2萬件收藏品，陳列於洗車場休息室，宛如一間可樂博物館，不料19日嘉義市北港路326號家具行發生大火，火勢波及洗車場，陳生發在兩間休息室陳列的收藏品遭遇祝融大火，玻璃瓶殘破不堪、周邊商品被煙燻黑，他今受訪說，雖然數十年收藏心血一瞬間就沒了。

陳生發收藏可口可樂商品資歷深，從台灣早期生產的中文曲線瓶到墨西哥生產的、瓶身約50公分的全球最大可樂曲線瓶，還有特色瓶蓋、溜溜球、可口可樂冰箱及周邊商品，近2萬件收藏，他「獨樂樂不如眾樂樂」，將洗車場休息室改造擺設收藏品，讓上門洗車的客人也能欣賞，2006年因此代表台灣，成為美國亞特蘭大可口可樂總公司拍攝紀錄片的主角之一，每年受邀到馬來西亞、歐美各國展覽，與全球可樂發燒友交流。

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陳生發今返回洗車場火場整理殘骸，他回想19日發生火警當天，才剛吃完中餐返回洗車場，就看見洗車場陷入火海，珍貴的收藏品已經來不及搶救，包括迪士尼動畫「玩具總動員」主角、電影「鬼娃恰吉」公仔、張惠妹代言雪碧公仔、溜溜球等被煙燻黑，收藏曲線瓶碎裂一地、面目全非。

「欲哭無淚」的陳生發說，數十年來從世界各國蒐集來的收藏品，花費4、500萬元，有些可樂瓶不一定用錢買，而是跟當地人聊天、搏感情時意外獲得，雖然部分收藏品還可以透過買賣交易找回來，但收藏的過程跟情感，無法取代，如用買賣換回收藏，失去收藏的意義。

陳生發說，火災後許多親友關心，還有嘉義市政府、慈濟等單位致贈慰問金，他將樂觀以對、重新振作，再加油努力。

陳生發陳列在洗車場休息室的可口可樂收藏品，付之一炬。（記者王善嬿攝）

陳生發的可口可樂收藏品在大火後已碎裂一地、面目全非，損失慘重。（記者王善嬿攝）

陳生發收藏的張惠妹代言雪碧公仔，被煙燻黑。（記者王善嬿攝）

陳生發今表示會樂觀以對，並繼續收藏可口可樂商品。（記者王善嬿攝）

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