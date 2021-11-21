巴黎歌劇院廣場旁建築起火 「烈焰猛竄」驚悚畫面曝光
2021/11/21 12:54
〔即時新聞／綜合報導〕法國巴黎市中心知名觀光景點附近20日驚傳祝融事件，靠近巴黎歌劇院廣場的1棟建築起火，熊熊烈火不斷從窗戶內竄出，現場濃煙密布，當局派出大量警消撲滅火勢及指揮交通，所幸無人傷亡。
綜合外媒報導，位在巴黎市中心嘉布遣大道（Boulevard des Capucines）上某棟距離巴黎歌劇院廣場不遠的建築，發生火警意外。許多網友錄下現場畫面，從遠處就能看見火舌及濃煙從建築物內竄出，現場還有警察在指揮交通，一旁仍有不少路過民眾聚集圍觀。
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消防局派出雲梯車，緊急撲滅火勢，而相關部門透露，目前尚未釐清起火原因。對此，消防隊發言人洛安提耶（Florian Lointier）則表示，所幸這場火災並無人員傷亡。
據悉，該起火災發生的位置鄰近巴黎幾條主要道路交叉路口，包括義大利人大道（Boulevard des Italiens）、嘉布遣大道、歌劇院大街（Avenue de l'Opéra），而該座廣場因可欣賞華麗義大利風格的巴黎歌劇院，因此深受遊客喜愛。
Huge fire in Place de l’Opera Paris #Paris #france #NEWS #french #Europe #franceinfo #infos pic.twitter.com/t3yd9S2hvj— Ahmed El Fatarany （@Fatarany） November 20, 2021