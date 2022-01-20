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    防止被告潛逃！「24小時科技防逃網」上路 法官實地演練

    科技設備監控中心12日正式揭牌啟用，法務部長蔡清祥期許能夠打造全方位的科技防逃網絡。（資料照，記者吳政峰攝）

    科技設備監控中心12日正式揭牌啟用，法務部長蔡清祥期許能夠打造全方位的科技防逃網絡。（資料照，記者吳政峰攝）

    2022/01/20 18:22

    〔記者楊國文／台北報導〕司法院和法務部耗資2.8億建制「科技設備防制中心」，以落實「防逃機制」24小時監控交保中的被告，本月12日正式揭牌啟用。司法院為使各法院法官充分瞭解科技設備監控系統運作，善用斗技設備監控（簡稱科控）處分，今天在科技設備監控中心辦理第一場「法官專班教育訓練」，希望透過現場演練講解，確實掌握科控的技術及運用，藉以防止被告棄保潛逃。

    司法院副秘書長周占春在今天開訓致詞時表示，科控系統的運用是兼顧人權及防逃的妥適方案，司法院在新一代科控系統建置以來，已陸續辦理教育訓練，這一次特別針對法官開設課程，希望法官能夠充分瞭解系統運作，並在適合的個案中運用科技設備監控被告行蹤，以強化羈押替代處分的效力。

    周占春指出，國家投入大量資源建置新一代科控系統，希望能夠充分發揮功效，此次課程特別選在科控中心辦理，除了可以親自見證國內最先進的監控技術外，也可以透過現場的演練講解，掌握科控的原理、技術及運用，希望法官在選擇羈押替代處分時，能審視、評估有無一併運用科控處分的必要性，讓防逃機制更為完善。

    這次法官訓練課程，分為「現場實地教學」及「處分諭知執行」，前者包括科控中心業務簡報、法院諭知科控處分後開案流程、裝置測試及安裝上線等實地演練；後者則由司法院刑事廳法官張道周講解科控處分諭知執行相關規範、例稿及應注意事項，並於會後安排座談，供與會同仁交流討論。

    科技設備監控中心設於士林地檢署舊大樓，號稱是「24小時科技防逃網」。法務部長蔡清祥日前參加揭牌儀式時指出，對於被告、付保護管束人，可以有效落實防逃，同時可以避免再犯。高檢署書記官長陳佳秀表示，監控平台有6大核心功能，可詳盡追蹤各式軌跡、智慧顯示電子圖示、4種載具多元監控、電子圍籬預警、智慧告警，還可以人臉辨識、活體偵測電子化報到。

    至於監控設備，有電子腳鐐、電子手環、居家讀取器和監手機等4種。24小時運作使用監控設備，可達到限制住居、定期報到電子化，也可以查證佩戴者是否靠近、騷擾證人、有無潛逃出境等。

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