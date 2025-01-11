明後天恐現5度極端低溫！台北可能達寒流等級

氣象專家預估，明、後天因輻射冷卻各地氣溫依舊偏低，入夜因「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，台北測站也有短暫觸及「寒流標準」的機率。（資料照）

2025/01/11 08:41

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受強烈大陸冷氣團影響，今晨各地降溫非常有感，氣象專家預估，明、後天因輻射冷卻，各地氣溫依舊偏低，入夜因「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，台北測站也有短暫觸及「寒流標準」的機率。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受強烈大陸氣團籠罩台灣影響，加上明、後天輻射冷卻又來加持，各地氣溫依舊偏低。一直要等到下週一的白天開始，強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，氣溫也會跟著回升。

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「林老師氣象站」指出，下週二清晨受輻射冷卻影響，各地天氣仍舊偏冷；且下週三又有新的一波大陸冷氣團準備南下，評估這波將會影響到下週五。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨多處低溫不到10度，其中苗栗三灣鄉8.3度，新北石碇區8.3度，宜蘭羅東鎮9.6度。至於台北市的平地最低氣溫為10.1度。各地區平地最低氣溫約8至11度。

吳德榮指出，今日至明晨「強烈大陸冷氣團」籠罩，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，北台白天高溫約僅14、15度，整天持續陰冷，中南部早晚冷，今晚、明晨部分平地的最低氣溫仍在10度以下。另外今日高山仍有飄雪的機率。

吳德榮表示，明日白天至下週一清晨，持續受「強烈大陸冷氣團」影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜「強輻射冷卻」發威，將創此波平地的最低氣溫、甚至於出現5度左右的「極端低溫」，而台北測站亦有短暫觸及「寒流標準」的機率，應續注意保暖、防寒害。

吳德榮提到，最新各國模式模擬，下週一白天起至週二各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱，早晚氣溫仍偏低。下週三另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下、北部、東半部轉有局部短暫雨，北台氣溫驟降、愈晚愈冷。

吳德榮提醒，下週四至週五晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低。下週五白天起至下下週日，冷空氣則會逐日減弱。

「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受強烈大陸氣團籠罩台灣影響，加上明、後天輻射冷卻又來加持，各地氣溫依舊偏低。一直要等到下週一的白天開始，強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，氣溫也會跟著回升。（資料照）

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