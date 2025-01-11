強烈大陸冷氣團發威搭配水氣 合歡山、玉山降雪

玉山氣象站1月10日晚上降雪。（圖擷取自報天氣 - 中央氣象署臉書）

2025/01/11 08:11

〔中央社〕低溫搭配水氣，合歡山區昨夜、今晨陸續下雪，積雪約2、3公分，公路局宣布台14甲線合歡山鳶峰至大禹嶺路段限加掛雪鏈通行；另外，玉山也下雪，因風吹，雪深約0至3公分。

強烈大陸冷氣團發威搭配水氣，合歡山今天凌晨起陸續再下雪，直到今天清晨，路面、邊坡已有明顯積雪結冰，海拔3275公尺武嶺亭一帶被白雪覆蓋化身雪國，停放松雪樓門口的汽車引擎蓋、車頂也披上一層雪衣，讓趁假日上山追雪遊客開心直呼「下雪了、下雪了」。

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交通部公路局中區養護工程分局昨天晚間至今天清晨，實施省道台14甲線指標18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段預警封閉；由於今天是假日，不少「追雪族」凌晨起陸續上山，在翠峰管制站等候今天清晨開放，公路局表示排隊車流近2公里。

中區養護工程分局今天清晨發布訊息表示，台14甲線翠峰至大禹嶺昨夜至今晨預警封閉路段，今晨解除恢復交通，但經派員檢視路況，24公里處鳶峰至41.5公里處大禹嶺部分路面、路肩仍結冰未融，因此，限加掛雪鏈車輛通行，請用路人小心駕駛並注意交維警示措施。

交通部中央氣象署清晨發布低溫特報指出，11日至13日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚也寒冷，今天苗栗以北及宜蘭局部地區有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率，請注意防範。（編輯：張曉雯）1140111

玉山氣象站1月10日晚上降雪。（圖擷取自報天氣 - 中央氣象署臉書）

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