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    保二警查獲3.9萬片仿冒LV口罩 侵權市值超過4億

    保二總隊查扣3.9萬片仿冒LV口罩，侵權市值超過4億。（警方提供）

    保二總隊查扣3.9萬片仿冒LV口罩，侵權市值超過4億。（警方提供）

    2022/01/20 17:45

    〔記者許國楨／台中報導〕新北市黃姓商人趁著疫情期間物資短缺，自中國進口大量仿冒口罩囤積並大肆販售，大賺災難財，案經保二總隊刑警大隊偵二隊追查，上月間前往黃男的住處兼倉儲查扣3.9萬片仿冒LV口罩 侵權市值超過新台幣4億餘元，訊後全案依違反商標法函送新北地檢署偵辦。

    偵二隊長楊志雄今天說，去年疫情期間發現不肖業者利用民眾對防疫物資短缺預期心理，囤積大量仿冒LV商標口罩並於知名網路拍賣平台咨意張貼、販售，經查詢LV官方網站確有販售口罩產品，惟樣式與仿品完全不同，經調閱相關交易紀錄，發現賣家商品、物流數額相當龐大。

    有鑑於疫情期間，醫療口罩為重要防疫用品，為維護國人健康，警方主動展開偵辦，經多月蒐證始掌握新北市35歲黃姓商人的可能仿冒品倉儲地點，但黃男為規避查緝，將公司設立於一般住宅，以合法掩飾非法，且該處平時大門深鎖，經埋伏勘查趁黃男等待物流交接商品，開啟鐵門短暫時段，確認內部囤積大量商品、紙箱。

    警方待證據蒐集齊全，報請法院核發搜索票一舉查獲並當場查扣3.9萬片仿冒LV商標口罩，經商標權利人委託在台商標鑑定人出具相關鑑定報告，侵權市值高達新台幣4億餘元。

    警方表示，黃男利用疫情，防疫物資短缺之際，看準高額暴利商機，冒著侵權觸法風險與中國廠商簽訂合作契約，販售仿冒品給不知情消費者，嚴重侵害合法公司商標專用權利，而現場紙箱堆滿幾無空間通行，若全數售出獲利相當可觀，大賺災難財，更會造成損害消費者生命、健康疑慮。

    警方查扣3.9萬片仿冒LV口罩，侵權市值超過4億。（警方提供）

    警方查扣3.9萬片仿冒LV口罩，侵權市值超過4億。（警方提供）

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