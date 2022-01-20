請調先吐出長官請客點心？新北警怒折現5千走人報告內容曝光

新北市警局某科室張姓股長的請調報告，在警界LINE群組流傳。（記者姚岳宏翻攝）

2022/01/20 15:37

〔記者姚岳宏／新北報導〕新北市警局某科室張姓股長，因為與直屬吳姓主任不合，昨天寫報告請調到外地，表示除會歸還期間吳姓主任送他的肉鬆、蛋黃酥及宣導品，折合5000元，最後還強調，該長官是要「找一個謙卑但沒工作能力的人」取代他，言語頗酸又無奈；文件被拍下流傳在警界LINE群組，引起警界議論紛紛。

據了解，該名股長工作認真，但與從警政署調來的三線一星吳姓女主任長期不合，但由於是直屬長官，只得自己打報告離開，雙方溝通過程中，吳姓女主任竟要求張姓股長返還她曾經送過的東西，其中大多是食物，強調如果不能返還，必須折合現金。

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不少官警得知內情後都說，他們都幾歲的人，怎麼會像小孩吵架，道不同不相為謀，送給人家吃的東西，還要人家吐出來，實在太小家子氣。

不過吳姓主任倒是顯得很自在平淡，最後在張姓股長請調報告寫下「張股長一再聲稱不屑吃或拿主任贈予的東西，並自願折現5000元捐本室公積金，返還之前已拿取或食用之物」，她無奈下只得尊重。並對該股長的請調敬表同意。

新北市警局則表示，有關某科室張股長與該室吳主任因理念不同，欲請調他單位一節，係個人職務生涯規劃，本局充分尊重個人意願；另查雙方針對物品有所爭執，並未涉及不法，且屬個人意見，未來將加強所屬領導統御，並強化雙向溝通，避免發生齟齬。

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