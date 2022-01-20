寒假防未成年無照駕駛 北市警祭出扣車加重罰

北市警一旦查出未成年者騎車將直接扣車重罰。（記者劉慶侯翻攝）

2022/01/20 13:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕因應各級學校寒假將至，為遏止未成年無照駕駛行為，台北市警察局將自1月21日起至2月10日止執行「未成年無照駕駛移置保管車輛」執法專案，藉由移置保管車輛手段，強化車輛所有人管理責任，並提醒家長應多關注子女在外是否有無照駕駛情形，加強防範未成年交通事故發生。

北市警交通大隊統計指出，110年未成年無照駕駛事故計232件，造成1死172傷，其中一名17歲無照駕駛青少年，於去年6月23日在北投區騎機車與其他車輛碰撞，經送醫後宣告不治。

請繼續往下閱讀...

警方表示，因無照駕駛者除因本身好奇心、欠缺自我控制能力，且因不熟悉交通安全規則，缺乏安全防禦駕駛觀念，而有超速、闖紅燈、任意變換車道及轉彎未依規定等不當駕駛行為，因而常造成嚴重傷亡事故。

北市警為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未滿18歲無照駕駛處以6000元至12000元罰鍰外，並結合移置保管車輛機制，若家長（車主）明知未勸阻，則依處罰條例第21條第5項舉發，加開車輛所有人6000元至12000元罰鍰，並記該車違規紀錄一次。

北市警局呼籲，因適逢寒假期間，部分青少年貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎車上路，警方除依法舉發移置保管車輛、通知家長、學校管教，也要求家長應善盡責任，一起來保護青少年及其他用路人的交通安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法