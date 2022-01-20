晚景淒涼討扶養 遭妻兒反揭當年家暴、酗酒真相 法官判免扶養

台東地方法院。（記者黃明堂攝）

2022/01/20 11:37

〔記者黃明堂／台東報導〕台東68歲蘇姓老翁向法院提告，要求一對兒女付扶養費，但年約40歲上下的兒女控訴父親30多年前無所事事、長期酗酒鬧事，導致家庭破碎，從未盡為人人扶養義務；蘇妻證稱，兒子國小在校刊寫過：「爸爸是最辛苦的」，但從來都不是，他應該摸著自己的良心。法官據此駁回蘇翁聲請。

蘇翁在聲請狀指出，目前年邁、無業、無存款，每月僅靠3千多元老人津貼，難以維持生活，請女兒及兒子按月於每月各給付5千元之扶養費。

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這對姐弟則說，父親與母親黃女結婚後，無所事事、長期酗酒鬧事，且酒後經常對他們家暴，父親還曾將姐弟2人關在住處，不讓他們上學，後來姐姐趁隙逃脫至學校，向老師及大姑姑求助，弟弟才獲得解救。父親從未負擔扶養費用及家庭生活費，每次回家只會不斷向媽媽要錢，且曾向地下錢莊借錢，甚至母親辛苦存下來作為家用與繳學費用的10餘萬元，全部都父親擅自拿走。

姐弟均由媽媽獨自1人拼命工作賺錢扶養長大，媽媽幾次加班趕工或太過勞累暈倒，他們就由大姑姑支援照顧。弟弟大約10歲時，媽媽帶著他們回花蓮娘家居住，父親如果到花蓮就是來索取金錢、鬧事威脅，甚至到相對人2人的學校鬧，使相2人感到自卑、恐懼。

蘇翁在法庭僅承認有毆打過妻子及兒女，但從沒有長期喝酒鬧事，自己有賣農藥，每月給付1至2萬元扶養費，有因車禍案件向地下錢莊借錢，但沒有向妻子拿錢，也曾開長途計程車，有拿錢回家。

但蘇妻證稱，他完全沒有盡到扶養小孩的責任，且長期沒有工作，也沒有收入，還酗酒，回家對他們言語暴力，要不到錢，也會打人，甚至對小孩把門關起來不讓他們去讀書，還叫小孩去買酒。

蘇妻說，她白天去工廠上班，晚上回家接手照顧小孩，蘇根本沒有盡到扶養的責任。兒子就讀國小的時候，在校刊裡面陳述「爸爸是最辛苦的」，但蘇男從來不是，他應該摸著自己的良心。女兒讀高中時，他還到學校去找她，讓她很丟臉。兒子正值考試期間，為人父竟不顧兒子正在考試，到校找他還一直跟老師吵。

法官審酌蘇翁在兒女成長的過程中，均未給付扶養費，顯無正當理由未善盡保護教養義務，情節重大，裁定免除兒子對父的扶養義務。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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