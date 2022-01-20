高市警局36名刑事偵查佐今異動 加強輪動注入新血拚治安

高市警局36名刑事偵查佐今異動，除加強輪動也注入刑事、科偵新血，投入打擊犯罪維護治安的行列。（記者黃良傑攝）

2022/01/20 11:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局今天發布36名刑事偵查佐異動，包括內部申請調職、6年條款、保大支援等員警，以及外縣市警局統調分發的警力，另有11名警專刑事、科偵科系畢業生，專案分發保大後將支援刑大投入刑事偵防工作，刑事偵查佐輪動並注入新血，可望強化打擊犯罪的能量。

高市警局內部核准請調偵查佐共17人，偵查佐曾增富（仁武調鹽埕）、蕭盟艦（湖內調旗山）、薛政賢（鼓山調楠梓）、翁百宏（刑大調鹽埕）、王宏生（小港調鳳山）、吳志文（仁武調左營）、楊文萱（左營調刑大）、林志鴻（刑大調新興）、呂秉修（岡山調苓雅）、陳韋仲（仁武調左營）、徐姵榕（三民二調小港）、龔晉霆（苓雅調鼓山）、何俊逸（少年隊調小港）、王友村（仁武調左營）、葉秉豪（湖內調新興）、康雅嵐（鳳山調小港）、鍾翊崙（苓雅調鼓山）。

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受限6年條款而調整有5人，包括鹽埕分局偵查佐張明證、劉智立、吳明宗、少年隊方仲、岡山分局馬守儀；外縣市調入的偵查佐有新北市警局偵查佐潘貝君、李家宏，2人均調入岡山分局，原屏東縣警局偵查佐林宣調入高市刑大。

此外，原建制保大支援刑大的11名員警，包括3名協助疫調的員警陳子鈞、王朝振、鄭心瑀，以及宋慈文、鄭祺、謝祥益、萬順維、王鴻堯、王竑、吳苙呈、尤家妤，11人將調整外派至苓雅、鼓山、左營、林園、前鎮、鳳山等分局，再自警專38期刑事、科偵科系畢業生補入11人至刑大歷練。

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